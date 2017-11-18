Полиция задержала еще двух предполагаемых участников стрельбы в «Москва-сити»

Полицейские задержали еще двух предполагаемых участников перестрелки в столичном комплексе «Москва-сити», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, пишет ТАСС.

«В 20:40 в субботу сотрудниками полиции на Можайском шоссе у дома 3 был остановлен автомобиль Toyota, в салоне которого находились двое мужчин, по предварительным данным, также причастных к конфликту, произошедшему накануне вечером в центре города», — говорится в сообщении.

Драка со стрельбой в комплексе «Москва-сити» произошла вечером в пятницу, 17 ноября, в одном из ресторанов башни «Око». Конфликт случился из-за агрессивного поведения посетителей. За медицинской помощью обратились 10 человек.

По горячим следам полиции удалось задержать более 30 человек.



