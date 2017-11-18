Задержан участник перестрелки на юбилее измайловского авторитета в «Москва-Сити»

Столичная полиция задержала одного из предполагаемых участников перестрелки в «Москва-Сити», произошедшей накануне вечером. Об этом в субботу, 18 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе главка МВД по Москве.

Автомобиль Toyota, в котором передвигался подозреваемый с еще одним мужчиной, остановили возле торгового центра «Времена года» на Кутузовском проспекте.

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Вечеринка, на которой произошел конфликт между охраной и посетителями ресторана в «Москва-Сити», проходила 17 ноября в честь 55-летия бизнесмена Сергея Павлова по прозвищу Павлик, сообщил телеканал РЕН ТВ. Он один из тех, кого называют авторитетом измайловской ОПГ.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что праздновался юбилей Паши Цветомузыки, отбывающего срок в колонии строгого режима за организацию нескольких убийств и ряд других преступлений. Однако Вилору Струганову, носящему это прозвище в криминальной среде, исполнилось в сентябре 53 года.

Ранее сообщалось, что конфликт в ресторане башни «Око» произошел из-за агрессивного поведения посетителей. Находясь в нетрезвом состоянии, они обстреляли сотрудников ЧОП и гражданских служащих Росгвардии из травматического оружия, а потом скрылись с места происшествия. В результате за медпомощью обратились десять человек, шесть из них были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Следственный комитет квалифицировал происшествие как покушение на жизнь двух и более лиц и возбудил уголовное дело.