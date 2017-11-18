Россия
 
Последние новости
Задержан участник перестрелки на юбилее измайловского авторитета в «Москва-Сити»
Усманов захотел еще один футбольный клуб
Обладатель рекордного в России джекпота нашелся
Француз забил ударом с 35 метров под перекладину
Пугачева и Галкин обвенчались
Неймар сбежал из своего пятиэтажного особняка в Париже
В Евпатории прохожий нашел дохристианскую могилу

Задержан участник перестрелки на юбилее измайловского авторитета в «Москва-Сити»

Перейти в «Мою Ленту»
Международный деловой центр «Москва-Сити»
Международный деловой центр «Москва-Сити»

Столичная полиция задержала одного из предполагаемых участников перестрелки в «Москва-Сити», произошедшей накануне вечером. Об этом в субботу, 18 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе главка МВД по Москве.

Автомобиль Toyota, в котором передвигался подозреваемый с еще одним мужчиной, остановили возле торгового центра «Времена года» на Кутузовском проспекте.

Вечеринка, на которой произошел конфликт между охраной и посетителями ресторана в «Москва-Сити», проходила 17 ноября в честь 55-летия бизнесмена Сергея Павлова по прозвищу Павлик, сообщил телеканал РЕН ТВ. Он один из тех, кого называют авторитетом измайловской ОПГ.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что праздновался юбилей Паши Цветомузыки, отбывающего срок в колонии строгого режима за организацию нескольких убийств и ряд других преступлений. Однако Вилору Струганову, носящему это прозвище в криминальной среде, исполнилось в сентябре 53 года.

Ранее сообщалось, что конфликт в ресторане башни «Око» произошел из-за агрессивного поведения посетителей. Находясь в нетрезвом состоянии, они обстреляли сотрудников ЧОП и гражданских служащих Росгвардии из травматического оружия, а потом скрылись с места происшествия. В результате за медпомощью обратились десять человек, шесть из них были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Следственный комитет квалифицировал происшествие как покушение на жизнь двух и более лиц и возбудил уголовное дело.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Во время конфликта со стрельбой в Москва-Сити день рождения отмечал бизнесмен Сергей Павлов
Стрельба в «Москва-Сити» произошла на праздновании юбилея Паши Цветомузыки
Стала известна причина стрельбы в «Москва-Сити»
В результате стрельбы в комплексе «Москва-Сити» пострадали сотрудники ЧОП
В результате драки со стрельбой в башне «Москва-Сити» пострадали 10 человек
Другие материалы рубрики
Россия00:03Сегодня

«Я панически боялся лесбиянок»

Почему транссексуалам в России лучше не высовываться
11:4416 ноября

Дочь спрятала в квартире труп матери и полтора года получала за нее пенсию

01:38Сегодня

Источник подтвердил ранение двух сотрудников Росгвардии в «Москва-Сити»

01:53Сегодня

Стала известна причина стрельбы в «Москва-Сити»

Россия00:06 7 ноября

Разборки на костях

В деле «пьяного мальчика» появились неожиданные подробности, но они все усложняют
13:5817 ноября

Минобороны объявило войну толстякам

03:5616 ноября

Москвича зарубили подаренным ему мечом

00:20Сегодня

В результате стрельбы в комплексе «Москва-Сити» пострадали сотрудники ЧОП

Россия00:0023 октября

«Девушек меняют часто — клиентов у них много»

Какую любовь ищут и находят таджикские мигранты
10:4417 ноября

Власти Подмосковья анонсировали создание 19 индустриальных парков

01:02Сегодня

Песков рассказал о «взрывных устройствах» на пути кортежа Путина

11:4917 ноября

В Кремле отреагировали на неявку Сечина в суд

Россия
«Я панически боялся лесбиянок»
Почему транссексуалам в России лучше не высовываться
Разборки на костях
В деле «пьяного мальчика» появились неожиданные подробности, но они все усложняют
Милые кости
В попытках похудеть девушки истязают себя и сходят с ума
Источник подтвердил ранение двух сотрудников Росгвардии в «Москва-Сити»
Стала известна причина стрельбы в «Москва-Сити»
Минобороны объявило войну толстякам
Талончик в ад
В российских больницах пациентов заражают смертельными вирусами
Все материалы
Мир
Ислам? Не моя тема!
Сербия громит мечети и держит мусульман в страхе
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
Роберт и Грейс МугабеДедушка старый, ему все равно
Военные не дали старейшему диктатору мира править после смерти
Суд обязал бывшую супругу Берлускони вернуть ему 60 миллионов евро алиментов
К поискам подлодки ВМС Аргентины присоединилось НАСА
Россия заблокировала в ООН японскую резолюцию по Сирии
Желтая Чечня
Мусульманам Китая дают миллионы, но они хотят размножаться и строить халифат
Все материалы
Бывший СССР
Вырубают и не врубаются
Западная Украина валит леса ради Европы под крышей местных братков
Навоевались: ЛНР готова вернуться в состав Украины
Луганск согласен прекратить борьбу за независимость
Российский дипломат сбил в центре Киева женщину с ребенком
Автономию для венгров Закарпатья назвали экзистенциальной
Украинский депутат призвал проводить диверсии в Белоруссии
В Киеве обнаружили российские танки
Арестованного в Эстонии россиянина связали с ФСБ
Все материалы
Экономика
Тоталитарт
Северная Корея научилась торговать диктаторами
Эксперты оценили эффект от инвестстимулов для Самотлорского месторождения
Отлейте: бензин в России рекордно подорожал
В этом обвиняют правительство и нефтяные компании
Экс-руководители «Югры» обжаловали вердикт арбитража о законности решений ЦБ
Польша призвала отказаться от российского газа в угоду «другим странам»
Блокчейн поможет начислять россиянам пенсии
Найдена причина подорожания икры
Все материалы
Силовые структуры
Алексей ШерстобитовЛеша-ликвидатор
Легендарный киллер 90-х стрелял без промаха и оставался загадкой для всех
Деньги любят тишину
Охранники знаменитой тюрьмы поставили порядочных арестантов на счетчик
«Земля — не поляна для межгалактических пикников!»
Россияне доносят на халтурящих проституток и дерзких инопланетян
Ворующий при помощи хитов Наташи Королевой бурят-гей оказался убийцей
Медика отстранили от службы за экспертизу по делу «пьяного» мальчика
Полицейские начальники трех округов Москвы уйдут в отставку
Суд оправдал водителя «красногорского стрелка»
Все материалы
Наука и техника
Голодающие дети в Бузулуке (Самарская губерния), 1921-1922 гг.«Обезумевшие родители отбирали еду у детей»
Советская власть бросила миллионы умирать от голода, но их спасли американцы
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Хватит всем
Почему террористы и изгои любят советское оружие
Проведена первая в мире пересадка головы человека
Человекоподобный робот научился делать сальто
Россию заподозрили в отрыве башни сирийскому Т-90
В воздушное пространство над США вторгся неопознанный самолет
Все материалы
Спорт
Время греть шары
Кого стоит бояться России на домашнем чемпионате мира
Неймар сбежал из своего пятиэтажного особняка в Париже
Француз забил ударом с 35 метров под перекладину
Бьорндален устрашился сдавать допинг-пробы из-за отстранений россиян
Стала известна дата свадьбы Роналду
Миллионер Погребняк забил впервые за два года
Названа самая дорогая команда-участница ЧМ-2018
Все материалы
Культура
Зверье по имени товарищи
Гарик Сукачев призвал петербуржцев к революции
Lil Peep«Я депрессивный наркоман, и я уже на грани»
Что убило кумира российских школьников, эмо-рэпера Lil Peep
Понабрали по объявлению
Кино недели: от «Лиги справедливости» до «Молодого Годара»
Ушедшую с молотка самую дорогую в мире картину назвали подделкой
Порноактер-рекордсмен пожаловался на бессюжетность современных секс-фильмов
Умер актер из «Морских дьяволов»
Горилла и волк величиной с дом разрушили Чикаго в трейлере «Рэмпейдж»
Все материалы
Интернет и СМИ
Прости, но ты живешь в России
Крупнейшие корпорации заставили выживать в провинциальной глубинке
ТНТ откажется от зарубежного кино
Нежный палач
Он обещал помочь самоубийцам, приходил к ним и отрубал головы
В сети ошалели от «самого сложного в мире» теста на IQ
Трампа засмеяли за неуклюжий глоток воды из бутылки
Швыдкой расстроился из-за популярности Ольги Бузовой
Главреда гей-издания уволили за унижение евреев, толстяков и водителей автобусов
Все материалы
Ценности
Быстрее пули
Американцы тратят бешеные деньги ради воспоминаний о бурной молодости
Болид Шумахера продали за рекордную сумму
Треники на стероидах
Жертвы моды отдают последнее ради понтов
Американцы устроят слежку за модниками
Эмили Ратаковски разделась для рекламы купальников
В Москве открылся магазин с модными тюремными телогрейками
Хиджаб Nike включили в список лучших изобретений 2017 года
Все материалы
Путешествия
Горная текучка
Что россияне забыли на Кавказе
Рядом с мостом в Крым появится место для селфи
Кадыров позвал россиян в Чечню на новогодние праздники
Российский бизнесмен разбился в Индии на параплане
Составлена карта самых опасных мест для туристов
Москву признали лучшим в мире городом делового и событийного туризма
Определена цена желания выбраться из Воркуты на Новый год
Все материалы
Из жизни
Эмилио Эстевес в роли Билли КидаМалыш на миллион
Легендарный головорез Дикого Запада передал привет из прошлого
«Я уехал от российских дорог, рутины и темноты»
История жителя Челябинска, переехавшего в Калифорнию
Во всем виноват буй
Она мечтала о круизе с секс-рабынями, но потерялась в море с боевой подругой
Американка выиграла джекпот дважды за один день
Найден пропавший при поиске племени охотников за головами путешественник
Толстый трехметровый питон застрял в канализационном люке посреди города
Японись!
Он придумал самые безумные изобретения в мире, но отказывается их продавать
Все материалы
Audi Q5 против SQ5
Пять причин купить Audi SQ5 вместо обычной Q5 (и одна против)
5 причин, почему мы ненавидим кроссоверы
Объясняем в картинках, почему самые популярные машины в мире никуда не годятся
Далеко. Дорого. Офигенно
Как поехать в Исландию и обомлеть не только от природы
Кто делает самые эпатажные британские машины
«Рэйнджи», «Астоны» и «Роллс-Ройсы»: лучшие творения ателье Kahn Design
За канадский ВАЗ-2108 без крыши попросили миллион рублей
В Германии нашли Opel Omega из 1990-х почти без пробега
Tesla показала эскиз гигантского пикапа
Все материалы
Ловушка для планктона
Тест: Какой офис идеально вам подходит
«Моя бывшая живет на помойке»
Москвич сделал из жены бомжа, и ему не стыдно
Берите две
Пять стран, где ипотеку дают под смешной процент
Это Англия, детка!
Идеальный дом можно выиграть за две тысячи рублей
В Канаде построили скворечники для людей
Avito обвинил конкурента в воровстве объявлений
На строительство наземного метро в Москве потребуется 60 миллиардов рублей
Все материалы