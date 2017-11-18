Леша-ликвидатор

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о самых известных организованных преступных группировках «лихих 90-х». В предыдущих статьях рассказывалось об Орехово-медведковском оргпреступном сообществе (ОПС), одной из самых грозных банд того времени. Настоящей легендой медведковских боевиков стал киллер Алексей Шерстобитов (Леша Солдат): он начал свою кровавую карьеру на заре 90-х, но до середины «нулевых» правоохранительные органы даже не догадывались о его существовании. Мастер конспирации, Шерстобитов до конца оставался для правосудия невидимкой, и к его задержанию в начале 2006 года привела лишь цепочка случайностей.

Выживал как мог

Москвич Леша Шерстобитов родился 31 января 1967 года. В школьные годы увлекался футболом и играл в одной из юношеских команд ЦСКА. Но становиться спортсменом Шерстобитов не спешил: отец и дед будущего киллера были офицерами, прадед служил еще в царской России. Да и жила семья Алексея в доме на улице Коптевской, где давали квартиры исключительно военным. Вопрос, куда податься после школы, у Леши не стоял: конечно, он грезил военной службой, тем более что кроме него продолжить семейное дело было некому — в семье он был единственным сыном. Близкие Алексея были рады его стремлению носить погоны, и пользоваться оружием мальчик умел с самого детства.

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Образование молодой человек получал в Ленинграде, в Высшем училище железнодорожных войск и военных сообщений имени Фрунзе. В столицу старлей Шерстобитов вернулся в 1989 году, вскоре женился на своей возлюбленной Ольге и у них родился малыш. Начало 90-х ознаменовалось повальным сокращением расходов на оборону и как следствие — сокращением рабочих мест для военных. Алексей к этому времени получил звание офицера, но в 1992 году из армии ушел. Вначале устроился работать на Московскую железную дорогу, потом попытался заняться бизнесом, но неудачно: его торговые палатки спалили конкуренты. Тогда Шерстобитов подался в телохранители, чтобы хоть как-то заработать. С финансами в молодой семье было туго: Шерстобитовым еле-еле хватало на элементарные расходы. А поскольку памперсов в те времена не было, будущий ликвидатор по вечерам стирал пеленки и ползунки.

Алексей старался поддерживать физическую форму и при первой же возможности бежал в качалку — расположенный в бомбоубежище неподалеку от дома спортклуб в районе Медведково. Именно там состоялась судьбоносная для него встреча с бывшим офицером КГБ, создателем медведковской организованной преступной группировки (ОПГ) Григорием Гусятинским (Гришей Северным) — тот сразу обратил внимание на статного парня в военной форме.

Алексей Шерстобитов во время службы в армии Фото: @aleksey_sherstobitov

Денег на оплату абонемента Шерстобитову порой не хватало, и в клуб его пускали лишь благодаря знакомствам. Прознав об этом, Гусятинский предложил Алексею поработать над организацией ЧОПов: при помощи них бандиты планировали легализовать ношение оружия. Впрочем, новичку Шерстобитову, который с радостью принял предложение Гриши, сообщать об истинных задачах этого бизнеса не спешили. Алексей, конечно, догадывался, что его работодатели — ребята непростые, но старался не обращать на это внимание и сначала просто выполнял свою работу. Пока не угодил в капкан, ловко расставленный Гусятинским.

Урок для киллера

В начале 1993 года Шерстобитов получил задание: отнести в указанное место и спрятать там сумку с оружием. Алексей все выполнил четко: сбегал в лесной массив неподалеку от МКАД, присыпал «посылку» листвой и спокойно отправился домой. А на следующий день его огорошил Гусятинский: сумка пропала, и на Шерстобитове отныне повис долг. А если тот надумает скрыться — то бандиты в курсе, где живут его жена и сын. Шерстобитов попал по-крупному.

Денег Северный со своего ставленника не требовал, а предложил отработать по-другому: убить бывшего сотрудника органов внутренних дел Михаила Фомина (Филин). Тот во время службы в ГУВД пытался упечь за решетку лидера Ореховской ОПГ Сергея Тимофеева (Сильвестр), но в итоге стал его приятелем и даже помогал жене Тимофеева выгуливать собаку. Однако вскоре Филин зазнался, счел себя весомым авторитетом, да настолько, что оскорбил Сильвестра неучтивым высказыванием. Тот решил наказать обидчика, дав отмашку верному Гусятинскому, который переадресовал задание завербованному новичку.

Для своего киллерского дебюта Леша Солдат выбрал гранатомет РПГ-18 «Муха». 5 мая 1993 года он подстерег машину Филина неподалеку от спорткомплекса на улице Ибрагимова. К слову, с самого первого задания Шерстобитов проявлял чудеса предосторожности и маскировки, которыми стал впоследствии знаменит среди «коллег» и оперативников.

Из книги Алексея Шерстобитова «Ликвидатор. Исповедь знаменитого киллера»:

«Понимая, что у меня еще час-полтора, начал приводить свое место в порядок в соответствии с планом оставления вещественных доказательств. Даже надел сеточку на голову, что бы на подшлемнике вдруг не остались мои волосы, чужие же были вклеены в него на тот случай, если потеряю его (что и произошло)…

И, как по пунктам, все в заранее определенных местах: здесь остановиться, посмотреть, здесь прислушаться, здесь вообще ни на кого не глядя и быстро, через забор, в проходняк, одетым рабочим, из него — уже интеллигентом в плаще и с пакетом, в поворот за углом, еще один — из-за него уже без плаща, в свитере и бейсболке, с чуть большим другим пакетом».

Как только Михаил сел в припаркованную около места засады Шерстобитова иномарку, тот сразу же выпустил снаряд. Фомина спас счастливый случай: граната, протаранив лобовое и заднее стекла, разорвалась в пяти метрах от авто. Взрывной волной Филину только оторвало несколько пальцев на руке. И хотя задание фактически было провалено, Сильвестр от акции устрашения остался в восторге, а Гусятинский решил дать своему подопечному еще один шанс: приказал убрать одного из бригадиров медведковской группировки Игоря Юркова (Удав), с которым у Гусятинского был внутренний конфликт.

К выполнению задания Леша Солдат приступил в октябре 1993 года. Выследив Удава около его офиса на улице Большая Грузинская, обряженный в спецовку рабочего Шерстобитов выстрелил в жертву и скрылся с места преступления, выбросив «маскарадный костюм» в мусорный бак. И на этот раз Алексей был близок к провалу: Юрков был серьезно ранен, но не убит. На руку киллеру сыграли в итоге спутники Удава: по непонятным причинам они не вызвали скорую, а погрузили раненого товарища в остановленный тут же частный автомобиль, и Юрков по дороге в больницу умер. Вскоре Леша Солдат «исполнил» (название заказного убийства на сленге киллеров — прим. «Ленты.ру») двух ближайших сподвижников Юркова, после чего бригада Удава канула в лету. Босс Гусятинский был доволен.

Последняя баня Отари

В начале 1994 года у Тимофеева возник конфликт с крупным бизнесменом грузинского происхождения, основателем партии спортсменов России, очень влиятельным человеком Отари Квантришвили. По некоторым данным, непримиримый спор касался недр Туапсинского нефтеперерабатывающего комбината; кроме того, Сильвестр и Квантришвили негласно боролись за титул теневого короля Москвы. Тимофеев решил вопрос радикально — и Леша Солдат отправился готовить винтовку Anshutz к ответственному заданию.

«Исполнять» Квантришвили ореховские задумали у Краснопресненских бань. Осмотрев прилегающую территорию, Шерстобитов обратил внимание на чердак одного из зданий в Столярном переулке. Поднявшись на исходную позицию, он понял, что лучше места не найти — банный двор был как на ладони. Кого ему надлежало отправить на тот свет, Леша не знал. Единственное, на чем акцентировали внимание боссы, — «валить» желательно было всех, кто будет рядом с жертвой.

Накануне назначенного дня (парился Квантришвили по вторникам) Шерстобитов пробежался по району и насобирал в пакет разного мусора — преимущественно бычки и жвачки. Их он рассыпал на чердаке с расчетом на то, что оперативники обнаружат липу и пойдут по ложному следу.

Отари Квантришвили Фото: Александр Яковлев / ТАСС

5 апреля 1994 года Отари вошел в помещение Краснопресненских бань, а киллер взял в прицел его автомобиль. Ждать пришлось долго: Квантришвили навстречу смерти не спешил. Он появился с сопровождающим его другом, мастером спорта по греко-римской борьбе Михаилом, и направился к иномарке. Ликвидатор нажал на спусковой крючок.

Первая пуля угодила коммерсанту в грудь. Отари начал медленно оседать на землю, и в этот момент грянул второй выстрел —пуля вошла в шею. Пока телохранители беззащитно размахивали пистолетами, пытаясь определить местоположение киллера, Шерстобитов выстрелил третий раз, который оказался контрольным — в голову.

Помня наказ шефов — убить по возможности всех, кто оказался рядом с Отари, — ликвидатор начал отслеживать в прицел Михаила и вдруг заметил: тот, казалось, совсем не опасается за свою жизнь и пытается накрыть собой истекающего кровью друга. Восхищенный его смелостью, Шерстобитов не решился выстрелить в Михаила. Бросив винтовку, киллер вышел из дома, добрался до своей «семерки», попутно избавившись от парика и накладных усов, и уехал.

Кого он расстрелял, Шерстобитов узнал из новостей: тогдашний президент России Борис Ельцин в публичной телеграмме выразил соболезнования семье погибшего. Леша Солдат понял: его окончательно втянули в игру, выйти из которой практически невозможно.

Кровавая роспись

Четким исполнением заказа Гусятинский остался доволен и помимо ежемесячного гонорара (в разное время киллер получал от двух до пяти тысяч долларов в месяц), по слухам, премировал своего ставленника — помог поменять его «двушку» на просторную трехкомнатную квартиру. И практически сразу озадачил новой целью: на это раз дорогу Сильвестру перешел 33-летний вор в законе Андрей Исаев (Роспись, Расписной). Исаев, который был коронован самим Вячеславом Иваньковым (Япончик), считался своеобразной легендой криминального мира — отчасти из-за своей агрессивной позиции по отношению к приезжим, которых люто ненавидел и с которыми нещадно боролся.

Перед тем как Леша Солдат взял авторитета в разработку, на того уже покушались дважды: в первый раз пуля застряла в бронежилете, а во второй — прошила насквозь телохранителя и угодила Андрею в печень. С того света Расписного вытащили американские врачи. Памятуя о неудачном опыте предшественников и желая противнику эффектной смерти, Гусятинский приказал Шерстобитову заминировать «Жигули» Исаева, которые тот парковал около своего дома на Осеннем бульваре.

Изготовив взрывчатку, Солдат разместил ее под днищем ВАЗа и занял выжидательную позицию. Через некоторое время он заметил, что неподалеку от машины вертится стайка девчонок. Алексей подошел и прогнал их. Однако слова незнакомого дяди о том, что в этом месте будет происходить разгрузка и играть здесь не следует, не произвели должного впечатления на детвору. Момент, когда две подружки вернулись к злополучным «Жигулям», Шерстобитов упустил, ведь в это же время из подъезда появились Роспись с телохранителем.

Грянул взрыв. Согласно знаменитой поговорке, Исаеву повезло и в третий раз: мощной волной криминального генерала откинуло в сторону, но он остался жив. Очнувшись, Расписной увидел рядом своего телохранителя с окровавленной головой — он скончался до приезда скорой. Поодаль лежали девочки, которых задело осколками. Одну из них врачам спасти удалось, но она на всю жизнь осталась инвалидом. А вторая погибла.

Гений маскировки

Боссы рвали и метали: им донесли, что Алексей, пренебрегая конспирацией, «светился» у машины Росписи. Впрочем, у Шерстобитова всегда было что возразить, ведь в чем-чем, а в мастерстве перевоплощения в криминальном мире равных ему не было. Видеть могли кого угодно, только не Лешу Солдата.

Один из поддельных паспортов Шерстобитова на имя Алексея Кузьмина Фото: @aleksey_sherstobitov

На съемных квартирах киллер всегда находил место для мини-костюмерной: парики всех оттенков, усы и бороды разной формы, шляпы, костюмы, зонтики (один из них был снабжен стилетом), очки. Поговаривали, что у ликвидатора была даже ряса католического священника. Перед каждым заданием Алексей тщательно прорабатывал свой образ и становился неузнаваемым. Благодаря этому умению он долгое время водил за нос матерых стражей порядка: они думали, что имеют дело с несколькими киллерами орехово-медведковского ОПС, которых объединяет кличка Солдат.

Однажды Шерстобитову пришлось продемонстрировать свое мастерство экспромтом. Алексей чуть было не угодил в руки оперативников, которые во время охоты на медведковских бандитов устроили засаду на одной из его съемных квартир. Дезориентировав встретившего его у порога муровца и бросив ему в лицо сумку, Солдат кинулся вниз, минуя лестничные пролеты со скоростью света. Спасаясь от преследования, он юркнул в ближайший универсам и заскочил в магазин одежды для рабочих. Одевшись в спецовку, Шерстобитов спокойно походил по торговому центру под носом у искавших его оперативников, а затем скрылся.

Трудная мишень

Побывал на прицеле у Шерстобитова и покойный олигарх Борис Березовский. Поскольку становление финансовой империи бизнесмена проходило во времена правления Сильвестра, общих стычек было не избежать.

Березовский в то время возглавлял совет директоров «ЛогоВАЗа». 7 июня 1994 года он вместе со своими телохранителями выезжал со двора Дома приемов, расположенного на Павелецком вокзале. В тот момент, когда «мерседес» олигарха проезжал мимо припаркованного на обочине старенького «опеля», грянул взрыв. Водитель погиб на месте, а Березовский и его телохранитель угодили в больницу. Такова была плата за спорные 100 тысяч долларов, которые Березовский никак не мог поделить с Сильвестром. Организатор покушения Тимофеев был в восторге от воплощения в жизнь эпизода голливудского блокбастера, пусть дело до конца и не было доведено.

Борис Березовский после покушения в 1994 году Фото: Russian Archives / Globallookpress.com

Добивать живучего бизнесмена было поручено Шерстобитову. Помогал ему, как и в случае с Квантришвили, приближенный Сильвестру боец Сергей Ананьевский (Культик). Леша Солдат, зарядив винтовку «Тигр» попеременно разрывными и бронебойными патронами, отправился выслеживать Березовского к одному из его офисов. Киллер уже видел через прицел голову бизнесмена с приложенной к ней трубкой телефона. Но как только Шерстобитов начинал плавно спускать крючок, Березовского интуитивно прикрывал телохранитель. Внезапно из рации раздался крик Культика «Отбой! Отбой!».

Из книги Алексей Шерстобитова «Ликвидатор. Исповедь знаменитого киллера»

«…Мне же только дожать и… "Не понял, повтори!" Отбой повторился, и я, перекрестившись, поставил «Тигр» на предохранитель, уже видя через узкую щель в круглом иллюминаторе расходящихся Березовского и того, кто волею случая, заслонив собой, спас ему жизнь — всего-то несколько секунд!»

Больше к теме Березовского не возвращались. А спустя пару месяцев при автомобильном взрыве погиб Сильвестр. Вскоре после этого расправа ждала и непосредственного начальника Шерстобитова Григория Гусятинского: его в Киеве застрелил сам Леша Солдат, решивший перейти под управление новых лидеров Орехово-медведковской ОПС — братьев Пылевых (Карлика и Саныча) и Сергея Буторина (Оси).

Смерть с импровизацией

В начале 1997 года у одного из предпринимателей, чью фирму «крышевали» Пылевы, возник конфликт с бизнесменом Иосифом Глоцером, соучредителем сети «Ростикс», основателем стрип-клуба Dolls. Тогда в бой вступили телохранители с обеих сторон, в итоге победа осталась за бодигардами Глоцера. Обозленный поражением коммерсант помчался за возмездием к своим покровителям, а те решили: лучшим выходом из сложившейся ситуации будет устранение обидчика.

Последний день своей жизни Иосиф провел в компании брата Юрия. 19 января мужчины попарились в Сандуновских банях, отобедали, после чего Юрий отправился домой смотреть телевизор, а Иосиф решил заскочить в свой клуб.

Прибыв на Красную Пресню, где и по сей день располагается Dolls, Глоцер не обратил внимания на припаркованный неподалеку от клуба микроавтобус Volkswagen. А в нем уже сидел Шерстобитов в компании ореховского боевика и водителя. Примечательно, что расправляться с Глоцером именно в этот день ликвидатор не планировал: он приехал изучить место, прихватив с собой мелкокалиберный револьвер. Идея «исполнить» пришла в голову Леше Солдата внезапно.

Возможности приблизиться к жертве не было, и Шерстобитов принял решение стрелять с расстояния 47 метров. Оперевшись на спинку переднего сидения и приказав водителю пригнуться, киллер нажал на спусковой крючок. Пуля попала Глоцеру в висок, скончался он моментально. Шерстобитову и компании удалось уйти с места преступления незамеченными.

Голливудский прием

Летом 1999 года руководство Орехово-медведковского ОПС решило устранить президента компании «Русское золото» Александра Таранцева. В чем заключалась причина конфликта между ним и бандитами, доподлинно неизвестно. Между тем первое покушение на банкира было совершено еще в 1992 году. Чудом избежав смерти, Таранцев значительно усилил охрану и обзавелся бронированным автомобилем. Подобраться к такой цели было непросто, и тогда Шерстобитов придумал «ход конем».

Киллер вспомнил, как в голливудском боевике «Шакал» герой Брюса Уиллиса расправлялся с неугодными при помощи установленного в машине самострела, и решил использовать этот метод для устранения Таранцева. В обычных тонированных «жигулях» он установил автомат Калашникова, стреляющий по команде с пульта управления, и видеокамеру, при помощи которой из отдаленного места можно было наблюдать за ходом событий.

Леша Солдат на тренировке Фото: @aleksey_sherstobitov

За передвижениями Таранцева киллер следил на протяжении нескольких месяцев. Шерстобитов решил: лучшей точкой для «исполнения» бизнесмена будет крыльцо здания, где расположена его фирма. Автомобиль с устройством для стрельбы киллер припарковал 22 июня напротив входа в офис «Русского золота», а сам расположился в другой машине на соседней улице.

Как только на мониторе появилась фигура Таранцева, Шерстобитов нажал кнопку, и… ничего не произошло. Бизнесмен спокойно скрылся за входными дверями, а раздосадованный провалом Леша Солдат, посидев в машине еще некоторое время, отправился домой. Механизм «проснулся» лишь спустя пару часов. Внезапно разразившаяся автоматная очередь убила случайного прохожего и ранила офисного охранника.

Погорел на любви

После провала с Таранцевым киллер залег на дно. Оперативники все это время сомневались в существовании фигуры Шерстобитова, полагая, что имеют дело с собирательным образом киллера по кличке «Солдат». Задержанные в первой половине «нулевых» лидеры Орехово-медведковской ОПС братья Пылевы заявили: да, мол, был такой киллер, но он давно убит.

Свет на существование таинственной персоны пролил коллега Шерстобитова — киллер Владимир Грибков. В порыве раскаяния и надежде на маленький срок он рассказал оперативникам все, что знал о Леше Солдате. И хотя стражи порядка благодаря рассказам Грибкова убедились, что ликвидатор существует в единственном и живом экземпляре, выйти на его след им никак не удавалось.

А сгубила Алексея Шерстобитова роковая страсть к женщине по имени Ирина. Леша Солдат, который уже был женат, буквально потерял голову от 17-летней красавицы. Их тайные отношения продолжались до 1995 года, когда киллер решил: продолжать встречи — значит поставить под угрозу жизнь любимой. И попросту исчез.

Объявился он, устав бороться со своими чувствами, спустя два года. Тогда, после убийства Глоцера, Шерстобитов планировался податься в заграничный вояж и решил взять с собой Ирину. Какого же было его изумление, когда он узнал, что возлюбленная собралась под венец, да еще и с Александром Колеговым — одним из лидеров враждующей с ореховскими курганской группировки. Правда, свадьба так и не состоялось: девушку Шерстобитов в итоге увез по поддельному паспорту на Канары. Пришедший в ярость Колегов поклялся отомстить, убив обоих. Но не успел — во время грандиозной зачистки курганских загремел в тюрьму.

С той поры минуло восемь лет. Вернувшись из путешествия, Алексей и Ирина стали жить гражданским браком, у них родилась дочь. Ирина устроилась на работу в модельное агентство и однажды даже попала на обложку модного журнала. Этот журнал волей судьбы оказался в руках брошенного жениха, коротающего дни на зоне. Счастливый вид предательницы вновь пробудил в нем жажду мести, и он, зная, что идет охота на орехово-медведковских, поведал оперативникам о личности своего соперника на любовном фронте. Дальнейшее было делом техники: стражи порядка отыскали Ирину, которая не знала, чем занимался ее сожитель, и, получив всю нужную информацию, стали готовиться к задержанию.

Неудавшийся штукатур

В руках оперативников Леша Солдат оказался в начале 2006 года. В этот день он приехал навещать своего отца, попавшего в Боткинскую больницу. Когда он закрывал автомобиль и увидел бегущих к нему с разных сторон милиционеров, сразу понял: на этот раз шансов скрыться нет. На допросах Шерстобитов причастности к ликвидационному делу отрицать не стал и рассказал все как есть: да, убивал, но по принуждению, и уже давно отошел от дел. Жил мирной жизнью и даже нашел себя в штукатурном ремесле.

Следствию удалось доказать причастность Шерстобитова к 12 заказным убийствам и покушениям. 22 февраля 2008 года его приговорили к 13 годам лишения свободы, а в сентябре срок увеличили до 23 лет. Примечательно, что все звания и награды, полученные киллером в его прошлой, докриминальной жизни, ему оставили. По иронии судьбы, с Алексеем остался орден Мужества, который он получил в далеком 1990 году за помощь в поимке особо опасного преступника.

Марина и Алексей Шерстобитовы Фото: @aleksey_sherstobitov

Отбывать срок Шерстобитова отправили в колонию строгого режима, расположенную в Липецкой области. С Ириной они все-таки расстались, и новой избранницей Алексея стала 31-летняя уроженка Санкт-Петербурга по имени Марина. С ней Леша Солдат сочетался браком 9 июня 2016 года. Сейчас Шерстобитов пробует себя в писательском мастерстве: из-под его пера вышли несколько книг.

— Я знал из таких же, как я, больше двух десятков человек, — рассказывал Леша Солдат в интервью телепередаче «Честный детектив» в сентябре 2015 года. — На сегодняшний день я остался жив, и еще один человек остался жив. Все остальные? Ну, где-то лежат, в каких-то лесах… Такой процент выживаемости.