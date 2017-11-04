Ореховский терминатор

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о самых известных организованных преступных группировках «лихих 90-х». В предыдущих статьях рассказывалось о Сергее Тимофееве по кличке Сильвестр и его преемниках, управлявших одной из самых грозных банд того времени — орехово-медведковским организованным преступным сообществом. Если эти люди были «мозгами» грозных ореховских, то их «руками» были киллеры. Среди них особо выделятся Александр Пустовалов (Саша-Солдат) — бывший морпех, который грезил карьерой силовика, но благодаря таланту к жестоким убийствам стал легендарным киллером. Специалисты, сравнивая его со знаменитым убийцей Александром Солоником (Саша Македонский), отмечали: Солоник «хоть и был стрелок от бога, но даже близко к Пустовалову не стоял».

Из пианистов — в морпехи

Саша Пустовалов появился на свет в обычном московском роддоме 25 сентября 1973 года. Рос без отца: мама будущего киллера работала воспитателем в детском саду и старалась вырастить сына всесторонне развитым человеком. Для физического совершенствования и уверенности в себе она отдала ребенка на секцию дзюдо, а для обогащения внутреннего мира — в музыкальную школу, где Александр музицировал на фортепьяно.

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Окончив восьмилетку, Пустовалов отправился на ракетно-космический завод имени Хруничева. Руководство и мастера предприятия отмечали хорошие организационные способности нового работника, которому было по силам любое задание. При этом молодой человек не был карьеристом и не подсиживал коллег, занимающих более высокие должности. Впрочем, оставаться всю жизнь в обычных трудягах Пустовалов не планировал и вскоре отправился в армию.

При распределении Александр попал в морскую пехоту, в десантно-штурмовой батальон. Там новоявленный солдат нашел свое призвание: армейская «философия», требующая четкого понимания и исполнения поставленных задач, пришлась Пустовалову по душе. Демобилизовался он в звании старшины. И хотя карьера военного у него не сложилась, Александр очень ценил армейское прошлое и бережно хранил морпеховскую форму.

Фото: Сергей Карпов / ТАСС 1 /2

На дворе уже стояли 90-е, которые ознаменовались началом Первой чеченской войны. Пустовалов загорелся идеей стать участником боевых действий в Чечне, решив податься в бойцы ОМОНа. Однако преградой в его планах стало отсутствие высшего образования. Александру предложили начать с работы в патрульно-постовой службе милиции. Случись такой поворот в судьбе Саши до армии, возможно, все сложилось бы иначе. А при нынешнем раскладе «начать с низов» старшине Пустовалову помешали его амбиции. Распрощавшись с идеей служить в органах, он не имел понятия, куда податься, чтобы применить наработанные навыки.

Удачно зашел

Коротая время в поисках себя, Александр принялся посещать злачные места — кафе и бордели. С нарядом не мудрствовал и каждый раз надевал любимую армейскую форму. Помимо дани славному прошлому, форма служила и своеобразной «боевой раскраской»: связываться с морпехом никто особо не хотел.

Никто, кроме членов организованных преступных группировок, которые к тому времени укоренялись в своей силе и безнаказанности. При таком раскладе столкновения было не избежать, и как-то раз самоуверенный Пустовалов вступил в бой с членами ивантеевской группировки, отдыхавшими за соседним столиком.

Фото: Сергей Орлов / РИА Новости

Драка прошла в лучших традициях пьяной деревенской свадьбы — перевернутая мебель, осколки посуды и выбитые зубы. Дай тогда Александр хоть капельку слабины, кровавый список бандитов пополнился бы его трупом. Но он, войдя в раж, настолько технично расправился с обидчиками, что вызвал симпатии лидеров ОПГ.

Предложение вступить в ряды «ивантеевских братков» Пустовалов принял благосклонно: участие в переделе виделось ему перспективным. И на ту пору не прогадал: дерзость и безжалостность Саши в очередной раз не остались без внимания. Пустовалова заметил и приблизил к себе один из лидеров тогда еще одинцовской бригады Дмитрий Белкин. А затем через Сашу, который был знаком с ореховскими, Белок внедрился в их ряды, куда потом подтянул своего ставленника Пустовалова.

Штатный расчленитель

Белок и Ося (лидер ореховской ОПГ Сергей Буторин) быстро смекнули, что использовать новобранца с его качествами как рядового боевика довольно глупо и сделали его штатным киллером. Так миру явился знаменитый ликвидатор Саша-Солдат, за которым вскоре закрепилась корпоративная кличка Мясник: он не только убивал неугодных, но и не брезговал расчленять их трупы для последующей утилизации.

Конечно, сразу отправлять «спецсотрудника» на важные задания боссы не решились и для начала привлекли Пустовалова к зачистке в собственных рядах. Ему надлежало устранять неблагонадежных членов группировки — наркоманов, пьяниц и замахнувшихся на власть рядовых бандитов. Сценарий был стандартен: будущую жертву приглашали на посиделки на подмосковную дачу или на квартиру, где убивали, после чего Саша-Солдат рубил тело на куски и складывал останки в большую сумку, которая готовилась заранее. Подобным образом, к примеру, расправились с приближенным Белка Русланом Курбановым.

— Привез его на дачу Полянский Руслан (брат Марата Полянского, телохранителя Оси — прим. «Ленты.ру»), — рассказывал на допросе Пустовалов. — Сразу в коридоре Макаров (один из ореховских) произвел два выстрела. Курбанов был убит. После чего я перенес его вниз, расчленил. Голову, руки сжег в камине. В расчленении мне никто не помогал. Потому что, скажем так, на это нервов хватало только у меня.

Слухи о штатных казнях, которые приводил в исполнение не знающий жалости палач, всколыхнули группировку, посеяв внутри нее лютый страх. Теперь каждый из членов, прибывая на встречу, не знал, вернется ли оттуда. А отказываться от приглашения было нельзя: такое поведение сводило шансы на выживание к нулю.

Из интервью Сергея Мавроди, которому в свое время довелось делить камеру с «однополчанином» Саши-Солдата: «Этот (подельник Пустовалова — прим. «Ленты.ру») мне рассказывал: приезжаю я на дачу, сидят Солдат и еще три человека, пьют и веселятся, разговаривают про машины, пьяные уже. А я-то знаю, что их четверо, а должно быть пятеро. А где Вася, спрашиваю? А Вася, говорят, вон — "на конструктор" в сумке. У них "на конструктор" — термин, означающий расчлененку. Потом вызывали "скорую": это специальная машина, на которой тела вывозили в лес и закапывали. Говорит, раскрываю сумку — действительно Вася, вот его голова. Это был обычный эпизод из их жизни».

Игра по-крупному

Проявив себя как настоящая машина для убийств, Саша-Солдат получил первое серьезное задание — устранить одного из лидеров ассирийской ОПГ Авдыша (Александра) Биджамо по кличке Алик-зверь. Тот имел наглость влезть в сферу правления ореховских, за что озлобленные бандиты вынесли «ассирийцу» смертный приговор. Пустовалов вместе с другим бандитом по прозвищу Киря под видом парламентеров договорились о встрече с Биджамо в кафе, расположенном неподалеку от памятника Юрию Долгорукому на Тверской. Авдыш, полагая, что дело удастся решить миром, привлек к переговорам известного авторитета Геннадия Уткина, который провел на зоне порядка пятидесяти лет и славился в кругах братвы своим красноречием.

Фото: Борис Кавашкин / ТАСС

5 августа 1995 года Биджамо, Уткин и еще двое «ассирийцев» уютно расположились за столиком увеселительного заведения. Для поднятия собственного авторитета к дорогим гостям подсел хозяин кафе. Многочисленная компания на мгновение ввела в замешательство появившихся ореховских: ни Киря, ни Саша-Солдат не знали, как выглядит Алик-зверь. Сомневался Пустовалов недолго: спокойно приблизившись к столику, он достал пистолет и начал стрелять по всем присутствующим.

Секундой позже на подмогу ему пришел Киря. Итогом «операции» стали четыре трупа, в числе которых были Биджамо, Уткин и владелец кафе. Убедившись, что цель устранена, Пустовалов с подельником кинулись врассыпную. Киря бежал сломя голову, пока на его пути не возникла стена, через которую он ловко перемахнул. Оглядевшись по сторонам, остолбенел: понял, что оказался во дворе Генпрокуратуры. Впрочем, его появление там осталось незамеченным: Киря скинул ствол и скрылся.

Гений маскировки

В 1996 году у ореховских возник острый конфликт с кунцевскими. Один из лидеров кунцевской братвы Александр Калигин со товарищи на свою беду надумали воспользоваться автосервисом, который лично «крышевал» Белок, и пригнали туда несколько машин. Качеством работ бандиты остались недовольны и жестоко избили автослесарей. Вскоре начальник сервиса (ему тоже досталось от агрессоров) рассказал Белку, что Калигин обматерил его «на чем свет стоит». Этого самовлюбленный Белкин простить не мог, и Саша-Солдат получил новый заказ.

Понимая, что осечка в таком важном деле может стоить ему жизни, Пустовалов решил активизировать свои актерские способности. Разузнав, что Калигин с бойцами любит посиделки в кафе «Сетунь», Александр приехал на место и, осмотревшись, заметил неподалеку группу рабочих. На следующий день в их рядах случилось пополнение: облаченные в спецформу Саша-Солдат и его помощник Дмитрий Бугаков (Пирог) присоединились к трудягам. С ними киллеры на протяжении трех дней ремонтировали теплотрассу, обсуждали нелегкие будни разнорабочих и попивали водку.

Дмитрий Белкин Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

3 октября 1996 года в кафе в сопровождении своих телохранителей наконец вошел Калигин. Пустовалов и Бугаков, побросав инструменты, двинули следом. Завидев незнакомых людей, один из спутников Калигина направился к ним и сразу же был сражен выстрелом в голову от Саши-Солдата. Ошарашенный таким поворот событий Калигин кинулся к запасному выходу, где его настигли пули киллеров. Третий бандит успел выскочить на улицу, но от ликвидаторов ему уйти не удалось: они догнали жертву и расстреляли. В бандитской разборке также был тяжело ранен сотрудник кафе.

И опять, как и в случае расстрела «ассирийцев», Саша ушел незаметно, а его спутник Пирог умудрился нарваться на неприятности. Он решил добраться до дома на метро, где к нему с целью проверки документов подошли двое милиционеров. Бугаков сделал вид, что полез за паспортом, а сам выхватил пистолет и открыл пальбу. В итоге один страж порядка был убит на месте, а другой угодил в реанимацию с тяжелыми ранениями.

За такой прокол по голове Пирога не погладили, а вот Саша-Солдат на контрасте с неудачливым однополчанином заработал дополнительные баллы в глазах хозяев. И вскоре получил от них задание повышенного уровня сложности: ликвидировать своего коллегу, «попсового» киллера Александра Солоника (Сашу Македонского).

Киллер против киллера

С некоторых пор Солоник был словно кость в горле у орехово-медведсковской братвы. После своего знаменитого побега из «Матросской Тишины» в 1995 году киллер, прихватив новую даму сердца — фотомодель и обладательницу титула «Мисс Россия-96» Светлану Котову, по поддельным документам на имя Владимира Кесова улетел в Грецию. Расположившись на шикарной вилле, наемник наслаждался жизнью. Но, как говорят герои голливудских боевиков, «он слишком много знал». Кроме того, Солоник был довольно проблемным ликвидатором, проигрывая на фоне ловких и артистичных Алексея Шерстобитова (Леша-Солдат) и Пустовалова.

За устранение Солоника рьяно голосовали медведковские Пылевы: они прознали, что киллер тренируется в стрельбе, используя вместо мишеней их фотографии. Ося же был в сомнениях, и решил для начала поставить на прослушку виллу, где обитали Александр и Светлана. Начинил дом жучками Алексей Шерстобитов. И в первый же день Буторин услышал то, что укоренило его в мысли, что оставлять в живых киллера крайне опасно: Солоник в беседе с другом сообщил, что и Буторина, и Белкина, и Пылевых в идеале надо устранять.

В конце января 1997 года в Афины вылетела бригада из трех ликвидаторов, которую возглавил Александр Пустовалов. С Солоником он был хорошо знаком, тот относился к коллеге с большим уважением. Расположившись на соседней вилле, Саша-Солдат отправился к Солонику с дружеским визитом и предложил на следующий день развлечься в городе. Саша Македонский, который за два года пребывания на чужбине успел соскучиться по общению с соратниками, согласился.

После посиделок в ресторане Пустовалов предложил Александру и Светлане по-соседски зайти в гости и там продолжить банкет. Подвыпивший Македонский не нашел в этом ничего подозрительного. А дальше Саша-Солдат включил рабочую схему: улучив момент, он подошел к Солонику сзади и накинул ему на шею удавку, повалив на пол. Другие киллеры схватили жертву за ноги, позволив Пустовалову завершить начатое. Одновременно с последним вздохом Солоника послышался истеричный женский визг: в себя пришла остолбеневшая Котова. Участь Светланы была решена: спустя пару секунд Саша-Солдат свернул ей шею.

Расправившись с парочкой, Пустовалов осмотрел труп Солоника и отметил, что коренастого киллера разделать «на конструктор» будет сложно. Тело Саши Македонского вывезли и выбросили в овраг. Щуплую Котову Саша-Солдат расчленил, а останки закопал. На следующий день ликвидаторы вернулись в Россию.

Верный «Глок»

Перепробовав много видов оружия, Пустовалов остановил свой выбор на пистолете Glock, созданном в свое время для нужд австрийской армии. В новой игрушке Солдата подкупили легкий вес (рамка пистолета сделана из сверхпрочного пластика) и отсутствие предохранителя. Последнее для киллера было особо важно: никаких лишних телодвижений и заминок — достал и стреляй, только не забудь спусковой крючок до упора нажать. Вечерами, когда Александр оставался один, он любил разбирать и собирать свой «Глок», это занимало у него считанные секунды.

Пистолет Пустовалов всегда держал при себе, и однажды такая предусмотрительность сослужила ему хорошую службу. На одного из лидеров греческой ОПГ Артура Кюльбякова (Борода) ореховские объявили настоящую охоту. Причиной была личная обида: Кюльбяков подрядился оформить бандитам несколько греческих паспортов, по которым они рассчитывали приобрести недвижимость за границей. Сумму Борода взял небольшую, в оперативном исполнении работы заверил и… исчез. Когда до ореховских дошло, что они стали жертвами мошенника, они рассвирепели и кинулись по следам афериста. Вскоре им стало известно, что после получения денег Кюльбяков прилетел в Пятигорск, поругался там с одним из местных мафиози и спешно отбыл в Грецию. Там следы Бороды терялись.

Glock Фото: Ralph Freso / Reuters

25 февраля 1997 года Пустовалов с товарищами ужинал в ресторане «Санта-Фе» на Мантулинской улице столицы. Вскоре в помещение вошли несколько человек. В одном из них спутник Пустовалова узнал Кюльбякова. Артур «кинутых» клиентов не признал, да и нехорошую историю он благополучно забыл и за жизнь свою абсолютно не волновался. Обрести уверенность в завтрашнем дне Кюльбякову позволила дружба с могущественным вором в законе Асланом Усояном (Дед Хасан). Борода спокойно уселся и сделал заказ, не подозревая, что за соседним столиком решается его судьба. В это время Саша-Солдат уже звонил Осе с сообщением о неожиданной встрече. Буторин был краток: Кюльбякова «валить сразу и без колебаний».

Спешно рассчитавшись, бандиты вышли на улицу и стали поджидать жертву. Вскоре показался Борода, который неторопливо загрузился в салон своей иномарки. В эту же секунду к машине подскочил Саша-Солдат и разрядил половину обоймы «Глока» в голову Кюльбякова. Тот скончался на месте. Оставленные пули помогли Пустовалову скрыться: когда один из охранников Бороды кинулся за киллером, Александр остановил его несколькими выстрелами в живот.

Ученики Солдата

Лавры Солдата не давали покоя двум другим киллерам ореховских — Олегу Пронину (Аль-Капоне) и Марату Полянскому. Зависти как таковой внутри коллектива не было: ликвидаторы часто действовали в связке. Например, Пустовалов и Полянский в 1996 году устранили авторитета и одного из лидеров сокольнической ОПГ Владимира Кутепова (Кутепа). Дождавшись, когда тот выйдет из подъезда собственного дома (момент казни пришелся на суровую зиму, и подельники основательно промерзли в машине), киллеры поравнялись с жертвой и открыли по Кутепе огонь из двух пистолетов.

Однако, имея общие цели, Пронин и Полянский не упускали случая воспользоваться характерными «фишками», которыми отличался в своей кровавой работе Пустовалов.

20 октября 1998 года в закрытом подмосковном городе Краснознаменске был расстрелян следователь спецпрокуратуры (в/ч №95006) Юрий Керезь, который первым возбудил уголовное дело по статье 210 УК РФ «Организация преступного сообщества», перейдя таким образом дорогу ореховской банде. Приказ о ликвидации был отдан Белком. Но вот кому? Над этим вопросом долгое время ломали головы стражи порядка, занимающиеся расследованием убийства коллеги.

Последний день Керезя был восстановлен по минутам. По признанию самого следователя, он «залез в такие дела, что и сам не рад», поэтому за пару месяцев до гибели милиция приставила к Юрию телохранителя — оперативника Рината Тумбаева. Он и провел с Керезем его последние десять часов жизни, сопровождая в рабочих поездках. Вечером Тумбаев довез следователя до станции Жаворонки, откуда Керезь на электричке отправился домой: там его ждали беременная жена и четырехлетняя дочь. Добравшись до Краснознаменска, блюститель закона ненадолго забежал в прокуратуру, чтобы оставить там важные документы, и пешком отправился домой. До подъезда он не дошел: к нему подскочил мужчина, одетый в грязную одежду, и выпустил в голову Керезя четыре пули.

Олег Пронин Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Допросив жителей района, оперативники выяснили, что предполагаемый убийца, выслеживая свою жертву и ожидая подходящего для расправы момента, провел около дома Керезя около трех суток. Практически все это время киллер провалялся в грязи, и проходящие мимо граждане были уверены, что это бомж и пьяница. Следователи вспомнили театральное представление перед убийством кунцевских и, заострив внимание на том, что Керезь был убит точными выстрелами в голову, предположили, что ликвидация Юрия — дело рук того самого Саши-Солдата.

Однако они ошиблись — Керезя расстрелял «коллега» Пустовалова Олег Пронин, который оказался таким талантливым учеником, что на этот раз превзошел своего «сенсея». Впрочем, особо развить свой талант ореховский Аль-Капоне не успел: после гибели Керезя на бандитов была открыта такая стремительная охота, что Пронину пришлось немедленно пуститься в бега. Аль-Капоне тем не менее удалось задержать, его судили и приговорили к 25 годам тюремного заключения.

Брал пример с Саши-Солдата и киллер-телохранитель Оси Марат Полянский. Вместе с другим бандитом — Сергеем Соболевым — он «по-пустоваловски» расправился с адвокатом, представляющим интересы противников ореховских — лидеров курганской ОПГ. Юрист Баранов взялся защищать «братков» после того, как в июне 1995 года муровцы разгромили банду и задержали ее костяк. Полянский с компаньоном заявились в офис юрфирмы под видом потенциальных клиентов и аккуратно разведали распорядок дня Баранова, а потом подкараулили его на автостоянке, когда адвокат садился в свое авто. Копируя поведение Пустовалова в эпизоде расправы над Кюльбяковым, Полянский подскочил к машине и выпустил в голову Баранова две пули.

«Это моя работа»

В 1999 году, после задержания рядовых ореховских пешек, оперативники вышли на след Саши-Солдата. В отличие от именитых собратьев по оружию, он и не думал убегать из страны, обитал в столице — в съемной квартире на Магистральной улице. Узнав адрес киллера, сотрудники уголовного розыска установили за домом слежку.

Они ворвались в жилище ликвидатора 19 ноября. Услышав звуки выбиваемой двери, Пустовалов, подобно незадачливому любовнику, спрятался в шкаф в тщетной надежде, что там его не найдут. А когда дверцу открыли милиционеры, Саша-Солдат понял, что все кончено, и, несмотря на то, что в его руках был нож, сдался без боя.

Оказавшись на допросе, каяться во всех прегрешениях он не стал и лишь сказал: «Что докажете — то мое». В ответ на вопрос, зачем он убивал, Пустовалов пожал плечами и ответил: «Я солдат, это моя работа».

Следствие по делу киллера длилось долгих пять лет. И лишь весной 2004 года суд наконец приступил к рассмотрению дела. Из предполагаемых следователями 35 фактов гибели людей от рук Саши-Солдата удалось доказать его причастность лишь к 13. Этого было вполне достаточно, чтобы назначить киллеру суровое наказание — 22 года лишения свободы в колонии строгого режима. Год спустя этот срок увеличился до 23 лет — за участие в «устойчивой вооруженной группе и в преступном сообществе».

Следствие в отношении Александра продолжалось и после того, как он отбыл на зону. В декабре 2016 года состоялось новое судебное заседание, где Солдату вменили еще четыре преступных эпизода, в результате чего его срок был увеличен на 12 месяцев и составил 24 года.

Через шесть лет главный киллер ореховских должен выйти на свободу.



