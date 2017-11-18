В результате стрельбы в комплексе «Москва-Сити» пострадали сотрудники ЧОП

В результате стрельбы в комплексе «Москва-Сити» пострадали сотрудники местного ЧОП. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Собеседник редакции уточнил, что среди участников драки и доставленных в больницу с огнестрельными ранениями после инцидента офицеров силовых служб нет.

Ранее сообщалось, что в башне «Око» по невыясненным причинам произошел конфликт, переросший в драку со стрельбой. В результате около 30 человек были задержаны, еще часть подозреваемых скрылась на элитных автомобилях.