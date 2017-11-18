Источник подтвердил ранение двух сотрудников Росгвардии в «Москва-Сити»

В результате перестрелки в комплексе «Москва-Сити» пострадали два сотрудника Росгвардии. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что ранения получили сотрудники ФГУП «Охрана» Росгвардии, являющиеся вольнонаемными работниками. Всего, по его словам, за медицинской помощью обратились десять человек, шестеро из них госпитализированы с огнестрельными ранениями различной степени тяжести. Помимо росгвардейцев, на больничных койках оказались сотрудники частного охранного предприятия.

Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве возбудило уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

По предварительным данным, вечером 17 ноября 2017 года на территории комплекса «Москва-Сити» между неустановленными посетителями центра и сотрудниками частного охранного предприятия и вольнонаемными работниками вневедомственной охраны произошел конфликт. Нападавшие с места преступления скрылись, ведется их активный поиск.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Пострадавшие незамедлительно доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.