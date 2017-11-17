В результате драки со стрельбой в башне «Москва-Сити» пострадали 10 человек

В результате драки со стрельбой в комплексе «Москва-Сити» пострадали 10 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в пятницу, 17 ноября, примерно в 22:30 мск в одном из ресторанов башни «Око».

По словам собеседника редакции, в инциденте, причины которого пока неизвестны, использовалось травматическое оружие и подручные средства. По предварительным данным, в потасовке принимали участие офицеры одной из оперативных служб, среди них есть пострадавшие.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа Следственного комитета.

По горячим следам были задержаны около 30 человек.

Часть подозреваемых скрылась на элитных иномарках, в столице введен план «Перехват». Как уточняет ТАСС, разыскиваются автомобили Maybach, Toyota Land Cruiser и Lexus.