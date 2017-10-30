Спорт
 

Российский хоккеист устроил дебош в московском ресторане

Перейти в «Мою Ленту»
Игорь Мусатов
Игорь Мусатов

Российский хоккеист Игорь Мусатов, выступающий за словацкий «Слован», устроил дебош в ресторане в центре Москвы. Об этом сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

На спортсмена пожаловался посетитель ресторана на Таганской улице. Отмечается, что хоккеист находился в состоянии алкогольного опьянения и имел при себе пистолет с патронами. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. Был ли Мусатов задержан и пострадал ли кто-то в результате инцидента, не сообщается.

За клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Слован» Мусатов выступает с 2016 года, куда он перешел из подольского «Витязя». В текущем сезоне 30-летний уроженец Москвы не провел ни одного матча за основную команду «Слована».

28 октября российские и китайские хоккеисты устроили массовую драку в матче молодежной лиги (МХЛ).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Известный хоккеист устроил дебош в ресторане в центре Москвы
Устроившим массовую драку хоккеистам выписали 153 минуты штрафа
Российские и китайские хоккеисты устроили массовую драку
Российский хоккеист вступился за партнера и устроил драку
Последние новости
Появилось первое видео испытаний российского седана проекта «Кортеж»
Российский хоккеист устроил дебош в московском ресторане
Акушер-гинеколог умерла после суток работы в роддоме Ангарска
Украинский полковник рассказал о распродавших земли Минобороны генералах
Жителя Литвы осудили за слова «Спасибо Сталину»
Приемная Госдумы расценила фамилию маршала СССР Блюхера как ругань
Рассказ Путина о таинственном сборе биоматериала разошелся на мемы
Другие материалы рубрики
Спорт14:2229 октября

Нокаут в подарок

Побивший Кличко британец залил ринг кровью, но продолжил крушить
00:16Сегодня

Норвежская лыжница заподозрила россиян в подмене допинг-проб

18:46Сегодня

ПСЖ и «Манчестер Сити» призвали исключить из Лиги чемпионов

16:59Сегодня

Заявившая об изнасиловании гимнастка объяснила свой поступок и ответила критикам

Спорт00:0518 октября
Мария Шарапова

Прилетела, поспала, проиграла

Сонная Шарапова собрала «Олимпийский» и разочаровала миллионы фанатов
15:33Сегодня

Объявлен состав сборной России на матчи с Аргентиной и Испанией

15:04Сегодня

Устроившим массовую драку хоккеистам выписали 153 минуты штрафа

17:40Сегодня

Киберспортсмены ESforce стали чемпионами мира по Dota2 и CS:GO

Спорт00:0627 октября
Федор и Александр Емельяненко

«Иуда, для тебя я Федор, а не Федя»

Братья Емельяненко перестали общаться и возненавидели друг друга
12:30Сегодня

Изгнанному из НХЛ россиянину посоветовали трясти деньги из американской казны

22:2923 октября

Армейское дерби в КХЛ завершилось победой питерцев

14:05Сегодня

Электромонтер из Тамбова стал шахматным гроссмейстером

Россия
Семья Юлии Савиновских: с мужем Евгением, сыновьями и дочерью«Я пережила насилие»
Многодетную мать посчитали трансгендером и отняли сыновей
Еда в добрые руки
Где могут бесплатно поесть московские студенты и пенсионеры
Раскрыта статистика самоубийств в России
Недовольным ценами за проезд школьникам из Дзержинска пообещали проблемы с ФСБ
Минздрав отказался согласовать законопроект о продаже алкоголя через интернет
Мэра Светлогорска уволят после россказней о выстреле в живот
«Выдали в коробочке. Похоронили сами»
Почему мертвые младенцы в России считаются биологическим мусором
Все материалы
Мир
Привет от Кима
Северная Корея бомбит Вашингтон и хвастается военной мощью. Пока на видео
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
Эра товарища Си
Китай решил стать могущественной сверхдержавой и научить мир жить по-новому
НАТО прикроет небо Черногории
Старшеклассники в Афинах забросали парламент «коктейлями Молотова»
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
Откололись: Каталония объявила независимость
Испании угрожает гражданская война
Все материалы
Бывший СССР
«Многих убивают родственники»
От чего бегут таджикские геи
Жителя Литвы осудили за слова «Спасибо Сталину»
Украинские добровольцы обвинили чехов в обучении ополченцев Донбасса
На Украине допустили захват Крыма Турцией
В Донбассе отправили в тыл отказавшуюся воевать украинскую бригаду
В Киеве отказались считать избавление от нацистов в 1944-м освобождением Украины
На Украине назвали главное отличие Донбасса от Каталонии
Все материалы
Экономика
Сильвио БерлускониСладкий наркотик
Крестьяне и плейбои ушли в большую политику, но не забыли про деньги
На лоха
Как экоорганизации подменяют заботу о природе прибыльным бизнесом
Мень рассказал о пользе устранения посредников при оплате услуг ЖКХ
Finnair решила взвешивать пассажиров
Минфин Украины раскрыл размер госдолга страны
Майнеры всех стран соединятся в Госдуме
Перегнать за 60 часов
Будет ли востребована скоростная железная дорога из Китая в ЕС
Все материалы
Силовые структуры
Кровавые наследники
Самая мощная банда 90-х потрясла Москву жестокими разборками в битве за власть
«Контрактники сгорят в первый месяц войны»
Сможет ли российская армия отказаться от призывников
Убойные шуточки
Играя с оружием, россияне расстреливают друзей, коллег и себя
Квартиру судьи обокрали и подожгли в Москве
Престарелый и лишенный титула вор в законе Вилик попался на карманной краже
Киллера задержали после расстрела бизнесмена в Подмосковье
Прятавший клад на могиле приморский пенсионер стал жертвой пьяного налетчика
Все материалы
Наука и техника
«Их мучили самым бесчеловечным способом»
Зачем Сталин утопил в крови переживший блокаду Ленинград
Совок кислоты
Неизвестная история наркомании в Советском Союзе
Фюрер жив: Гитлер мог избежать смерти и удрать в Аргентину
Рассекреченные документы ЦРУ повторяют репортажи РЕН-ТВ
Покорившего Америку Гитлера лишили усов
Назван главный недостаток российских подлодок будущего
Сын Хрущева рассказал об отставании СССР и России от США
Российский ядерный спутник оснастят лазерным облучателем
Все материалы
Спорт
Нокаут в подарок
Побивший Кличко британец залил ринг кровью, но продолжил крушить
Российский хоккеист устроил дебош в московском ресторане
ПСЖ и «Манчестер Сити» призвали исключить из Лиги чемпионов
Заявившая об изнасиловании гимнастка объяснила свой поступок и ответила критикам
Объявлен состав сборной России на матчи с Аргентиной и Испанией
Устроившим массовую драку хоккеистам выписали 153 минуты штрафа
Даниил КвятФиниш: Квята выгнали из «Формулы-1»
Российскому гонщику не простили аварии и хамство
Все материалы
Культура
«Они дали две тысячи и сказали, что ничего не заработали»
Дизастер раскрыл гонорары Оксимирона и внезапно узнал, что его кинули на деньги
У них не лучше
Чем жила Америка, пока СССР гнил в застое
Прийти по-английски
Тайны короны, шотландские геи и ЛСД — чем радует британское кино
Мединский удивился низким сборам «Матильды»
«Это не моя... часть тела!»
Звезда «Двуличного любовника» Марина Вакт о постельных сценах и том самом кадре
Мик Джаггер завел роман с 22-летней кинопродюсером
Признавшегося в гомосексуальных связях Кевина Спейси обвинили в педофилии
Все материалы
Интернет и СМИ
«Встаю по режиму, питаюсь овсянкой»
Женщинессы, загогулины и мышовая бедность главного мыслителя России Юрия Вафина
Дуров назвал запретные темы для Telegram
Путин не увидел связи между нападением на Фельгенгауэр и свободой слова в России
Кудрин сыграл на барабанах под песню про план Кудрина
Первый канал раскрыл подробности сотрудничества с Летучей
Соловьев обвинил Венедиктова в травле
Журналисту отказали в праве защитить переписку в Telegram от ФСБ
Все материалы
Ценности
Хватай итальянку!
Кто покупает подержанные «фиаты» по цене новых Porsche
Создана одежда для патриоток Бутово
Японцам предложили хранить деньги в серебряном Снупи
Российские дизайнеры поиздевались над моделями
Блогер показал единственный в мире поддельный магазин Yeezy
Джейми Оливер воткнул вертел в Land Rover
Часы Omega Speedmaster нашли на чердаке и продали за рекордную цену
Все материалы
Путешествия
Оргии праведников
Ревущие младенцы и гнилые помидоры как повод повеселиться
Зыбучие пески
Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
Объявлена дата вручения премии Business Traveller Russia and CIS Award
Назван самый элегантный город мира
В Симферополе проведут массовый квест в честь Дня народного единства
Географов отправят в Иорданию учиться добывать воду в пустыне
На Эйфелевой башне открылась площадка для гольфа
Все материалы
Из жизни
Тела идут
Тысячи трупов с черного рынка превращают в средства для потенции и флейты
«Ее повел на костер собственный брат»
В отрезанной от мира деревне устроили охоту на ведьм
«Он вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской»
Американка пошла тусоваться и вышла замуж за принца
У китаянки в носу вырос зуб
В США усыпили амурского тигра Мартина из России
Десятки осьминогов выползли на сушу и поразили жителей Уэльса
Кровь, рога и чешуя
Люди истребляют редких зверей и заставляют их кривляться на потеху публике
Все материалы
Четыре на четыре
Как Льюис Хэмилтон стал самым титулованным британцем в истории Формулы-1
Спорткары с ботоксом
Как американское законодательство превращало шедевры европейского дизайна в недоразумение
Главные премьеры мотор-шоу в Токио
Автопилоты, искусственный интеллект и электрокары – все самое крутое с выставки в японской столице
BMW пя… то есть шестой серии GT. Первый тест
Знакомимся с новым и очень большим хэтчбеком BMW
Kia Rio оснастили упрощенной мультимедийкой
Седан из проекта «Кортеж» выехал на испытания
Российские водители боятся призраков так же, как инспекторов ГИБДД
Все материалы
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
«Я бы взорвал к чертям все эти хаты»
Россиянин купил слишком много квартир, и теперь у него проблемы
Утоли мои печали, Сахалин
Куда сбежать из Москвы, чтобы купить квартиру
В квартире со съемок «Брата-2» сделали ремонт
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Жителей дома в Рязани вынуждали за свой счет удалить протечку трупного яда
Все материалы