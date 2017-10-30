Российский хоккеист устроил дебош в московском ресторане

Российский хоккеист Игорь Мусатов, выступающий за словацкий «Слован», устроил дебош в ресторане в центре Москвы. Об этом сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

На спортсмена пожаловался посетитель ресторана на Таганской улице. Отмечается, что хоккеист находился в состоянии алкогольного опьянения и имел при себе пистолет с патронами. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. Был ли Мусатов задержан и пострадал ли кто-то в результате инцидента, не сообщается.

За клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Слован» Мусатов выступает с 2016 года, куда он перешел из подольского «Витязя». В текущем сезоне 30-летний уроженец Москвы не провел ни одного матча за основную команду «Слована».

28 октября российские и китайские хоккеисты устроили массовую драку в матче молодежной лиги (МХЛ).