Устроившим массовую драку хоккеистам выписали 153 минуты штрафа

Видео: @MHL_rus / Twitter

Игроки клубов Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «СКА-1946» и «Красная армия» устроили массовую драку за восемь секунд до окончания матча. Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте турнира.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой «СКА-1946» со счетом 4:1. В конце третьего периода между хоккеистами на площадке возникла драка, к которой присоединились сидевшие на скамейке запасных игроки. В общей сложности судьи выписали 153 минуты штрафа.

«СКА-1946» занимает второе место в турнирной таблице МХЛ, «Красная армия» идет пятой.