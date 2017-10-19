Российский хоккеист отправил канадца в больницу

Защитник Николай Тимашов и канадский нападающий Тэйлор Бек подрались на тренировке клуба «Автомобилист», выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом рассказал директор команды из Екатеринбурга Максим Рябков. Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Могу подтвердить, что во время тренировочного занятия команды произошла драка между двумя хоккеистами. Во время отработки выходов "3 в 2" Тимашов в рамках правил жестко встретил плечо в плечо Бека. Канадцу это не понравилось, и он решил выяснить отношения, сбросив хоккейные краги и став зачинщиком. Тимашов поединок принял и оказался в нем сильнее», — сказал Рябков.

При обследовании Бека по окончании тренировки был диагностирован перелом лицевой орбитальной кости. Ориентировочные сроки его восстановления — около месяца. Рябков также сообщил, что клуб окажет медицинское содействие канадцу в екатеринбургской клинике и не будет применять санкций к Тимашову.