Появилось видео избиения бывшим тренером «Авангарда» прохожего в Хельсинки

В сети появилось видео избиения бывшим тренером омского «Авангарда» Раймо Сумманеным прохожего возле одного из стрип-клубов Хельсинки. Ролик был опубликован на YouTube-канале Pedro Cucaracha.

Сумманен нанес пострадавшему не менее 10 ударов уже после того, как мужчина упал. Причина конфликта неизвестна. Бывший тренер скрылся с места происшествия до приезда полиции.

Сумманен руководил выступающим в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) «Авангардом» с 2010 по 2012 год и с 2014 по 2015 год, наивысшим достижением команды под началом финна был выход в финал Кубка Гагарина в сезоне-2011/12. В бытность хоккеистом Сумманен выигрывал чемпионат мира 1995 года в составе национальной сборной.