Бывший тренер клуба КХЛ напал на прохожего в Хельсинки

Бывший главный тренер омского «Авангарда» Раймо Сумманен напал на прохожего возле одного из ночных клубов Хельсинки. Об этом сообщает ltalehti.

По свидетельствам очевидцев, Сумманен нанес пострадавшему не менее 10 ударов уже после того, как мужчина упал на землю. Причина конфликта не уточняется. Отмечается, что бывший тренер скрылся с места происшествия до приезда полиции.

Как уточняет «Чемпионат.com», финн не впервые становится участником скандала. В сезоне-2014/15 после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским «Динамо» Сумманен предложил подраться главному тренеру соперника Харийсу Витолиньшу. В Финляндии Сумманен работал помощником главного тренера «Эспоо» и во время встречи плей-офф назвал наставника «Кокколы» Антти Кархулу педофилом.

Сумманен известен по работе в омском «Авангарде», выступающем в КХЛ. Он руководил омичами с 2010 по 2012 год и с 2014 по 2015 год, наивысшим достижением команды под началом финна был выход в финал Кубка Гагарина в сезоне-2011/12. В бытность хоккеистом Сумманен выигрывал чемпионат мира 1995 года в составе сборной Финляндии.