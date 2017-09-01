Напавший на российского велогонщика болельщик оказался сумасшедшим

Болельщик, напавший на российского велогонщика швейцарской команды Katusha-Alpecin Максима Белькова, оказался сумасшедшим. Об этом сообщил сам пострадавший россиянин. Его слова приводятся на странице команды в Facebook.

«Через организаторов "Вуэльты" я получил больше информации о случившемся. Оказалось, что этот человек страдает психическим расстройством. Для меня этого более чем достаточно, чтобы ничего не предпринимать в его отношении», — сообщил Бельков.

Инцидент произошел в четверг, 31 августа, во время 12-го этапа веломногодневки «Вуэльта Испании». Во время подъема гонщиков в гору неизвестный подбежал к россиянину и толкнул того на ограждения. Бельков упал с велосипеда и улетел за пределы трассы.