Двукратного призера ОИ по велогонкам арестовали за торговлю наркотиками

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр в составе сборной Австралии велогонщик Джек Бобридж арестован по подозрению в торговле наркотиками. Об этом сообщает Perthnow.com.au.

Спортсмена задержали в его доме в пригороде австралийского города Перт. По версии следствия, Бобридж продавал наркотики в период с марта по июль этого года, причем одна партия содержала порядка 146 таблеток экстази.

Суд предъявил 28-летнему Бобриджу обвинения и отпустил под залог в 7,9 тысячи долларов США. Велогонщику запрещено покидать страну и общаться с другими подозреваемыми по делу. Судебные слушания начнутся в сентябре.

Бобридж дважды завоевывал серебро Олимпийских игр — в 2012 и 2016 годах соответственно. Кроме того, он трехкратный чемпион мира по трековым велогонкам. Последней профессиональной командой Бобриджа в велогонках на шоссе была Trek-Segafredo. В 2016 году австралиец объявил о завершении спортивной карьеры из-за ревматоидного артрита.