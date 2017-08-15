Олимпийский чемпион по велоспорту умер в возрасте 39 лет

Олимпийский чемпион по велоспорту на треке австралиец Стивен Вулдридж умер в возрасте 39 лет. Об этом сообщает Reuters.

О причинах смерти велогонщика не сообщается. У спортсмена остались сын и дочь.

«Стивен был вдохновляющей фигурой в велоспорте на треке, особенно в его родном штате Новый Южный Уэльс. В это тяжелое время наши мысли с семьей и друзьями Вулдриджа», — говорится в заявлении союза велосипедистов штата.

На Олимпиаде 2004 года в Афинах Вулдридж завоевал золото в командной гонке преследования. Кроме того, австралиец — четырехкратный чемпион мира в этой дисциплине (2002, 2003, 2004, 2006). Профессиональную карьеру спортсмен завершил в 2007 году.