В Одессе умер участник «Гонки Нации»

В Одессе умер участник международных соревнований «Гонка Нации», которому стало плохо во время забега. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оргкомитет соревнований.
31-летнего жителя Одесской области Николая Димова после оказания первой помощи доставили в местную больницу. Медики боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось.
Причина смерти спортсмена станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.
В нынешнем году в «Гонке Нации» (экстремальные забеги с препятствиями) приняли участие более тысячи человек. Соревнования проходили при 40-градусной жаре, на протяжении дистанции дежурили более 100 волонтеров и спасателей, а также несколько машин скорой помощи. Кроме того, спортсменов обеспечили питьевой водой.