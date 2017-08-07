В Одессе умер участник «Гонки Нации»

В Одессе умер участник международных соревнований «Гонка Нации», которому стало плохо во время забега. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оргкомитет соревнований.

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31-летнего жителя Одесской области Николая Димова после оказания первой помощи доставили в местную больницу. Медики боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось.

Причина смерти спортсмена станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

В нынешнем году в «Гонке Нации» (экстремальные забеги с препятствиями) приняли участие более тысячи человек. Соревнования проходили при 40-градусной жаре, на протяжении дистанции дежурили более 100 волонтеров и спасателей, а также несколько машин скорой помощи. Кроме того, спортсменов обеспечили питьевой водой.