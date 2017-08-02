Мое сердце замерло

За последние несколько лет увлечение бегом распространилось настолько, что каждый месяц в крупных городах проходят массовые забеги, а ежедневно в парках можно встретить вышедших на пробежку людей. Вместе с ростом популярности бега на небольшие дистанции в моду вошло участие в марафонах. «Лента.ру» разбиралась в тонкостях подготовки к марафонской дистанции и узнала, в чем опасность такого увлечения.

Ежегодно по всему миру проходит более 800 марафонов, участие в которых принимают не только профессиональные спортсмены, но и любители. Для них выход на старт этой дисциплины таит много опасностей — начинающие легкоатлеты несколько месяцев перед марафоном ударно нагружают организм, чтобы подготовиться к нему, а потом добивают себя дистанцией в 42 километра 185 метров. Спортивные медики лишь пожимают плечами.

В России беговой сезон традиционно стартует в начале апреля. Профессионалы бегают и зимой, но для любителей снег и мороз становятся серьезным препятствием для регулярных тренировок. Один из наиболее массовых и известных марафонов в России — Московский, проходит в конце сентября. Выйдя из зимней спячки, любители надевают кроссовки и идут в ближайший парк, чтобы начать подготовку в скорому старту. Полгода тренировок, и они уже со стартовым бейджем стоят в составе участников марафона с подготовленным организмом, но готов ли он?

По мнению двукратного победителя одного из самых сложных ультрамарафонов в мире — Comrades, участника Олимпийских игр и тренера по бегу Леонида Швецова, средний срок подготовки новичков к марафону должен составлять 1-2 года. «Человек, который не бегал, но находится в хорошей форме, сможет преодолеть 42 километра, но это будет неправильно как с врачебной точки зрения, так и с тренерской. Все споры "на слабо" должны быть оставлены в стороне. Желание доказать, что "я мужик" может принести большие риски здоровью. Выходить на марафон "с нуля", просто встав с дивана, опасно», — рассказал спортсмен.

Исследования не пользы, а вреда марафонского бега проводятся учеными по всему миру. В марте американские исследователи, изучив фокус-группу, пришли к выводу, что бег на длинные дистанции приводит к повреждению почек, хотя и кратковременному. Причины этого — устойчивое повышение температуры тела, обезвоживание и снижение кровотока в органе. Но, помимо ухудшения работы почек, которые восстанавливаются через два дня, марафон значительно влияет на сердце бегуна и опорно-двигательный аппарат.

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Одним из наиболее действенных способов обезопасить себя от травм Леонид Швецов называет консультацию врача еще до начала занятий бегом, а не только перед марафоном. Дабы не нанести вред здоровью, эксперт советует пройти базовое тестирование и узнать, есть ли противопоказания к занятий бегом, минимизировав риски.

Общеизвестный факт, что при каждом шаге в беге нагрузка на опору ровняется 2-2,5 массы тела. Если у бегуна есть микротравмы или нестабильности в голеностопе или колене и они не были выявлены на начальном этапе, то он может даже не почувствовать дискомфорт, но с каждой пробежкой будет все больше вредить себе.

«Только кажется, что бег — простое дело, которое мы все умеем. Но нагрузка на ноги при беге настолько большая, что неподготовленный организм может не справиться и пострадать. Только при ходьбе на ноги приходится 1-1,2 массы тела. При беге этот вес в два раза больше. А многие даже ходят неправильно, не то что бегают», — предостерег бегунов Швецов.

Прежде чем начать беговые занятия, нужно привести в норму вес. Определить нормальную для организма массу с максимальной точностью может только врач, доверять онлайн-калькуляторам или приложениям для смартфона в этом вопросе слишком опрометчиво и рискованно.

При избыточном весе увеличивается нагрузка на суставы и работу сердца. На этот факт следует обратить особое внимание. «Бегать нужно начинать с низкого пульса — 120-140. Если пульс при быстрой ходьбе уже 140, то нужно потратить время на подготовку организма к нагрузкам. Если не следовать этому совету, то сердце почти не будет развиваться, а просто использует резервы которые имеет. Сердечная мышца может даже расти, но это будет просто увеличение в объеме, которое не будет сопровождаться улучшением кровоснабжения. Это напоминает формирование гипертрофии при пороке сердца. Порок формируется в результате заболевания, это происходит за несколько месяцев: нагрузка на сердце резко увеличивается, миокард растет, но не успевает увеличить количество капилляров», — отметил Швецов.

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Несвоевременное лечение порока сердца может привести к сердечной недостаточности, которая нередко заканчивается остановкой сердца. Страшно представить, как организм может повести себя, если продолжать нагружать его, бегая марафоны и не задумываясь о последствиях.

В последнее время стали популярны забеги на 5 и 10 километров. Например, дистанция-спутник на Московском марафоне. Эти дистанции созданы для тех, кто хочет приобщиться к мероприятию, почувствовать себя частью бегового сообщества, но адекватно оценивает свои силы.

«Я за то, чтобы больше людей бегало такие дистанции. И пусть они смотрят на профессионалов, которые бегают 42 километра, и крутят пальцем у виска. Да, марафон — это эпично и круто, но я как тренер выступаю за обычные тренировки. Лучше чаще ходить или бегать понемногу в свое удовольствие. Но если уж хочется пробежать марафон, то дайте себе несколько лет, чтобы потом не пришлось делать искусственный сустав, тазобедренный или коленный. Это будет более человечная адаптация организма», — подвел итог эксперт.

Самостоятельно подготовиться к марафону за полгода, конечно, можно. Даже есть вероятность, что после таких тренировок удастся дойти до финиша. Но вред здоровью, который может быть нанесен неграмотными нагрузками на организм, перекроет удовольствие от выигранного спора или выполненного желания. Решение остается за каждым, но перед тем, как выйти на пробежку, нельзя забывать, что стать железным человеком в прямом смысле слова с механическими суставами и набором болезней весьма дорогое удовольствие.