Боец MMA умер после боя

Боец смешанного стиля Доншэй Уайт умер из-за травм, полученных во время боя с Рики Мьюзом на любительском турнире Hardrock MMA 90 в Льюисвилле (штат Кентукки, США). Об этом сообщает портал Sherdog.com.

Во втором раунде Уайту пропустил серию ударов, после чего рефери остановил бой. Оказавшемуся в нокдауне 37-летнему бойцу оказали медицинскую помощь, он поднялся на ноги, но по пути в угол потерял сознание и упал. Спортсмена доставили в больницу, где он, не приходя в сознание, умер. О причинах смерти не сообщается.

Предыдущий бой Доншэй провел ноябре 2015 года. Тогда он проиграл нокаутом Джону Джонсону в первом раунде.