Митрион рассказал о двояких ощущениях от победы над Емельяненко

Американский боец смешанного стиля (ММА) Мэтт Митрион заявил, что испытал двоякие ощущения после победы над россиянином Федором Емельяненко. Слова спортсмена приводят «Известия».

«Это человек, которым я восхищался, смотрел его бои с открытым ртом… Мне тяжело объяснить свои эмоции. Безусловно, я рад, что мне удалось победить. Но я нокаутировал своего кумира, и это меня расстраивает», — рассказал Митрио, отметив, что после боя попросил Емельяненко подписать ему перчатки.

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Также американец подчеркнул, что не откажет россиянину, если тот захочет провести реванш.

В ночь на 25 июня Митрион нокаутировал Емельяненко в первом раунде. Бойцы послали друг друга в обоюдный нокдаун, но американец поднялся быстрее и добил соперника.

Это поражение стало для россиянина пятым в карьере. Еще 36 боев он выиграл. Один был признан несостоявшимся. После поединка Емельяненко выразил желание провести реванш.