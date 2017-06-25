Митрион нокаутировал Емельяненко в первом раунде

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко потерпел поражение от американца Мэтта Митриона в поединке, состоявшемся на турнире Bellator NYC, который проходит в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Митрион нокаутировал российского спортсмена, бой был остановлен судьей на отметке 1:14 в первом раунде.

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В первом же размене произошел обоюдный нокдаун, американец оказался быстрее и добил Емельяненко несколькими ударами по голове.

19 июня Митрион выразил уверенность в досрочной победе над Емельяненко и пообещал его нокаутировать.

Поединок изначально должен был пройти в ночь на 19 февраля в рамках турнира Bellator 172 в Сан-Хосе (США, штат Калифорния), но его отменили из-за болезни американца — у него обнаружили камни в почках, спортсмен был госпитализирован.

Для россиянина бой с американцем стал 42-м в карьере. 40-летний Емельяненко одержал 36 побед (11 нокаутом) и потерпел пять поражений в боях по правилам ММА. Еще один поединок был признан несостоявшимся. 38-летний Митрион одержал 12 побед в 17 боях при пяти поражениях.