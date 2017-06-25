Емельяненко заявил о готовности провести бой-реванш с Митрионом

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко заявил, что хотел бы провести еще одну встречу с американцем Мэттом Митрионом после поражения в бою в Нью-Йорке. Об этом он рассказал на пресс-конференции после поединка, передает в воскресенье, 25 июня, РИА Новости.

«Можно бы, хотел бы, потому что движение прошло обоюдное, и Мэт чуть раньше поставился (поднялся)», — сказал спортсмен отвечая на вопрос о возможности реванша.

Емельяненко также отметил, что собирается продолжить карьеру: «Конечно, я же боец».

Спортсмен добавил, что чувствует себя хорошо и уже прошел осмотр врачей после поединка.

Ранее в субботу, 24 июня, Митрион нокаутировал Емельяненко в первом раунде, бой был остановлен судьей на отметке 1:14. Бой проходил в рамках турнира Bellator NYC в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».