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Соперник Емельяненко Митрион пообещал нокаутировать россиянина

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Федор Емельяненко
Федор Емельяненко

Американский боец смешанного стиля Мэтт Митрион выразил уверенность в досрочной победе над россиянином Федором Емельяненко. Об этом сообщает MMA Weekly.

«Я понимаю, что он легенда. Знаю, чего он добился в своей карьере. Но мне платят не для того, чтобы я замер от восхищения. Так что я выйду, буду бить, и мою руку поднимут вверх. Федор будет в нокауте. Я ожидаю, что он будет в своей лучшей форме. Но мало кто в мире может выдержать мой удар. А выдерживать эти удары три раунда? Никто», — заявил американец.

Бой между Емельяненко и Митрионом пройдет 24 июня в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Для россиянина бой с американцем станет 42-м. За карьеру 40-летний Емельяненко одержал 36 побед (11 нокаутом) и потерпел четыре поражения в боях по правилам ММА. Еще один поединок был признан несостоявшимся. 38-летний Митрион одержал 11 побед в 16 боях при 5 поражениях.

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