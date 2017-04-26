Соперник Емельяненко пообещал купить россиянину водки после победы

Американский боец смешанного стиля Мэтт Митрион рассказал о намерении купить водки россиянину Федору Емельяненко после победы над ним. Об этом американец написал на своей странице в Twitter.

«Жду с нетерпением нашего боя. Моя проблема всего лишь оттянула неизбежное. Я выиграю, а потом куплю Федору водки за свой гонорар», — написал Митрион.

Бой между Емельяненко и Митрионом пройдет 24 июня в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

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Поединок изначально должен был состояться в ночь на 19 февраля в Сан-Хосе (США, штат Калифорния) в рамках турнира Bellator 172, но его отменили из-за болезни американца — у него обнаружили камни в почках.

Для Емельяненко бой с Митрионом станет 42-м в карьере. За карьеру 40-летний россиянин одержал 36 побед (11 нокаутом) и потерпел четыре поражения в боях по правилам ММА. Еще один поединок был признан несостоявшимся. 38-летний Митрион одержал 11 побед в 16 боях при 5 поражениях.