Названа новая дата боя между Емельяненко и Митрионом

Бой в рамках организации Bellator между российским бойцом смешанного стиля Федором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом состоится 24 июня в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Об этом сообщает ММАfighting.com.

Материалы по теме Разбился о камни Почему бой Федора Емельяненко не состоялся и что будет дальше

Поединок изначально должен был пройти в ночь на 19 февраля в рамках турнира Bellator 172 в Сан-Хосе (США, штат Калифорния), но его отменили из-за болезни американца — у него обнаружили камни в почках, спортсмен был госпитализирован.

Для Емельяненко этот бой стал бы 42-м в карьере. По контракту с Bellator россиянин должен был провести два поединка, в соглашении также есть опция третьего боя по взаимному согласию сторон. 14 февраля 40-летний спортсмен заявил, что по окончании контракта с организацией намерен завершить профессиональную карьеру.