Спорт
 

СМИ раскрыли финансовые потери Емельяненко из-за отмены боя с Митрионом

Перейти в «Мою Ленту»
Федор Емельяненко
Федор Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко может потерять от 500 тысяч до миллиона долларов из-за отмены поединка с американцем Мэттом Митрионом. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, потери российского бойца будут значительно меньше, если его бой с Митрионом состоится через несколько месяцев.

Глава Bellator Скотт Кокер ранее 19 февраля заявил о намерении организовать для Емельяненко поединок с американцем Мухаммедом Лавалем.

Поединок между Емельяненко и Митрионом должен был пройти в ночь на 19 февраля в рамках турнира Bellator 172 в Калифорнии, но был отменен из-за болезни американца — у него обнаружили камни в почках.

Для россиянина этот выход на ринг стал бы 42-м. По контракту с Bellator он должен был провести два боя, в соглашении также есть опция третьего поединка по взаимному согласию сторон. 14 февраля 40-летний Емельяненко заявил, что по окончании контракта с организацией намерен завершить карьеру профессионального спортсмена.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Емельяненко может потерять на отмене боя порядка миллиона долларов
Стало известно имя возможного соперника Емельяненко
Названы сроки следующего боя Федора Емельяненко
Бой Емельяненко с Митрионом перенесен из-за болезни американца
Последние новости
Крупнейшую в мире яхту российского миллиардера арестовали в Гибралтаре
Сильный пожар произошел на складе стройматериалов «Мытищинской ярмарки»
Олег Тактаров отказался от роли русского карателя на Украине
Сотрудники Росгвардии со стрельбой задержали участника массовой драки в Москве
Сынок возглавил батальон «Сомали» вместо убитого Гиви
СМИ раскрыли финансовые потери Емельяненко из-за отмены боя с Митрионом
Посольство США откликнулось на признание Россией документов жителей Донбасса
Другие материалы рубрики
Спорт
 — 
13:06 Сегодня

Разбился о камни

Почему бой Федора Емельяненко не состоялся и что будет дальше
15:13 Сегодня

Дальмайер выиграла масс-старт на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене

19:41 16 февраля 2017

Одобривший перенос ЧМ из Сочи скелетонист отстранен за махинации с инвентарем

13:10 Сегодня

Бывший чемпион мира по боксу Шейн Мозли проведет поединок в России

Спорт
 — 
12:08 18 февраля 2017
Федор Емельяненко

Федор может

Все что угодно. Но по зубам ли Емельяненко Мэтт Митрион?
14:18 Сегодня

Умерла победительница Олимпиады-1980 в легкой атлетике

09:36 16 февраля 2017

Участвовавшим в беспорядках на Евро-2016 россиянам закроют вход на ЧМ-2018

10:05 Сегодня

Названы сроки следующего боя Федора Емельяненко

Спорт
 — 
12:50 11 февраля 2017
Вардан Погосян

«В Испании не видел света в конце тоннеля»

История футболиста, попавшего в сборную Армении транзитом через Россию и Пиренеи
11:12 Сегодня

Стало известно имя возможного соперника Емельяненко

08:17 15 февраля 2017

Бывший защитник «Спартака» подрался с партнером на тренировке «Боки Хуниорс»

05:29 Сегодня

Бой Емельяненко с Митрионом перенесен из-за болезни американца

Россия
«Енот ослеп, от него попытались избавиться»
Что ждет зверей, попавших в контактный зоопарк
Мужик до Киева доведет
Как межфракционный брак отразился на карьере Максаковой
Взять третью бабушку
Новые семьи для одиноких стариков — вместо домов престарелых. Репортаж из Якутии
Кара-Мурза-младший выписался из больницы и улетел за границу
В крестном ходе у Исаакия приняли участие более восьми тысяч человек
Ранивший женщину из обреза стрелок задержан в Зеленограде
Появилось видео с места смертельного ДТП с Porsche Cayenne в Москве
Все материалы
Мир
Рекс ТиллерсонНовые лица, старые проблемы
Сергей Лавров на саммите G20 впервые встретился с новым главой Госдепа
People watch as India's Polar Satellite Launch Vehicle rocket takes off from the Satish Dhawan space center in Sriharikota, 90 kilometers (56 miles) north of Chennai, India, Monday, April 20, 2009. India on Monday launched the all-weather satellite to enhance its capability to monitor its sea and land borders and natural disasters, an official said. (AP Photo) ** INDIA OUT **Гонки на небесных ладьях
Азиатские державы рвутся в космос
Завтрак длиной в сто лет
Что ждет Россию и мир в XXII веке
Парижские воры залезли в пустую квартиру семьи бен Ладена и ушли ни с чем
В США допустили введение новых санкций против России
В Белом доме вступились за ушедшего в отставку советника президента США
Американский сенатор пообещал «дать по заднице» России
Все материалы
Бывший СССР
Сердце волка
Как охотятся на хищников в Чернобыльской зоне отчуждения
Посольство США откликнулось на признание Россией документов жителей Донбасса
Без светлого будущего
Почему Украина может остаться без электроэнергии и тепла
Во Львове нашли учебник по английскому языку со словом «хохол»
Сынок возглавил батальон «Сомали» вместо убитого Гиви
Гройсман заявил об информационной атаке России из-за успехов Украины
В Донбассе договорились о перемирии на четыре часа
Все материалы
Финансы
Карточный долг
Что принесет россиянам введение продуктовых карточек
Греф констатировал попадание российской экономики в стагнацию
Moody's улучшило прогноз рейтингов России до стабильного
Силуанов прокомментировал улучшение прогноза по кредитному рейтингу России
В Госдуме призвали снизить ставку ЦБ до уровня инфляции
«Финам» объяснил необычное поведение рубля
Глава ВТБ допустил укрепление рубля на 10 процентов в течение года
Все материалы
Бизнес
От самовара до телескопа
Что выпускают российские оборонные заводы, помимо оружия
Больная тема
Зачем частные инвесторы вкладываются в здравоохранение
Новые технологии на службе у бизнеса
«Роснефть» повышает эффективность операционной деятельности, внедряя инновации
Крупнейшую в мире яхту российского миллиардера арестовали в Гибралтаре
Средний класс в России перешел с виски на водку
Чубайс растолковал слова об ужасе в Давосе
В ФАС рассказали об итогах проверки Lenovo и HP
Все материалы
Силовые структуры
Пистолет не должен думать
Чем умное оружие опасно для своих владельцев
Архипелаг кулак
Как массовое рукоприкладство попадает в объективы камер
Якобы развернута, будто бы нарушила
Что американцам опять не дает покоя в «Искандере»
Появилось видео с испытаний российской военной техники в Арктике
Сотрудники Росгвардии со стрельбой задержали участника массовой драки в Москве
Минобороны объявило сроки появления опытного образца С-500
В Якутии несовершеннолетнюю похитили из-за долга за косметику
Все материалы
Наука и техника
Пенная вечеринка
Легендарная серия Half-Life обретает достойное продолжение: превью Prey
Много чести
Кто кого заборет: викинг, рыцарь или самурай — обзор For Honor
Инквизиторы допрашивают предполагаемых еретиковКарающая длань
Как мальтийская инквизиция наказывала христиан-вероотступников
SpaceX в последний момент отменила запуск корабля с супербактерией
SpaceX отложила первый полет на Марс до 2020 года
НАСА отправит на МКС супербактерию
Демонстрация черносотенцев в Одессе вскоре после объявления «Манифеста 17 октября»Русский порядок
Почему евреи оказались главными врагами черносотенных студентов и спортсменов
Все материалы
Спорт
Разбился о камни
Почему бой Федора Емельяненко не состоялся и что будет дальше
Федор ЕмельяненкоФедор может
Все что угодно. Но по зубам ли Емельяненко Мэтт Митрион?
Дальмайер выиграла масс-старт на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене
СМИ раскрыли финансовые потери Емельяненко из-за отмены боя с Митрионом
Бывший чемпион мира по боксу Шейн Мозли проведет поединок в России
Умерла победительница Олимпиады-1980 в легкой атлетике
Названы сроки следующего боя Федора Емельяненко
Все материалы
Культура
Бенисио дель ТороБенефис дель Торо
Самому опасному пуэрториканцу Голливуда исполняется 50 лет
Любовники у психоаналитика
«Логан», китайский беспредел и развенчание любви на Берлинском фестивале
«Мы очень весело и интересно ссорились»
Иза Высоцкая о Владимире Высоцком
Олег Тактаров отказался от роли русского карателя на Украине
Главного приза Берлинале удостоился фильм о любви на скотобойне
Мединский призвал извлечь урок из Февральской революции
«Все великие мужчины — подкаблучники»
Как жить, пить, любить и работать на склоне лет
Все материалы
Интернет и СМИ
Хейтерам назло
Как лишенные конечностей и парализованные обретают миллионы фанатов в сети
Русские идут!
Что стоит за самыми яркими фотографиями мира
Немецкого журналиста задержали в Турции по подозрению в пропаганде терроризма
СМИ распекли Трампа за шутку насчет возраста
Захарова рассказала об участии Лаврова в доставке пиццы и водки журналистам
Черепаха обогнала зайца в прямом эфире Facebook
В сети создали деловой журнал о мемах
Все материалы
Ценности
Жан-Кристоф Бабен«Маленький смартфон на запястье — не лучшая идея»
Жан-Кристоф Бабен: поклонник классики и цифровой скептик
Nike разрешил женщинам не быть «мармеладными»
В Женеву привезут внедорожный Maybach с открытым кузовом
Lancome «вырастил» совершенную розу
Мужчинам предложили аромат для соблазнения
Белое безмолвие
Шведские приключения вместе с Volvo
Раритетный Ferrari оценили в 10 миллионов долларов
Все материалы
Путешествия
Страна оленья
Почему Якутия — главное направление для путешествий в этом году
Четыре мачты парусов
Барку «Седов» в День всех влюбленных исполняется 96 лет
Дубай-Марина. ОАЭ © Олег Жуков / Фотобанк ЛориНа границе моря и пустыни
Почему в Дубай стремятся сотни тысяч россиян
Двух дебоширок вывели из британского самолета под аплодисменты пассажиров
Чиновники захотели расширить Золотое кольцо России
Американцы создали прозрачную лодку из пуленепробиваемого материала
Не наше все
Страны, где не встретить путешественников из России
Все материалы
Из жизни
Счастливы порознь
В США и Европе вошло в моду превращать развод в праздник
Бегающего по улицам Петербурга оленя засняли на видео
Минами МинегисиРабыни поп-индустрии
Как в эстрадных концлагерях Японии куют будущих кумиров
Красный телефон Гитлера уйдет с молотка в США
Полиция Дубая взяла с российской модели обязательство не рисковать жизнью
«Красота не в размере»
Так говорит самая пышная модель Sports Illustrated
Пышная шевелюра четырехмесячной британки прославила ее в сети
Все материалы
«Гелик» G65 против мотоцикла Ural
Путешествие американцев на Mercedes-AMG G65 и «Урале» с коляской
7 малоизвестных ландо Mercedes
Машины с кузовом «ландо», которые выглядят лучше, чем Maybach G650 Landaulet
7 неожиданно красивых «китайцев»
Кроссоверы из Поднебесной, которые вам точно захочется купить
История культовых тюнинг-ателье: Alpina
Гид по истории самого знаменитого тюнера BMW
В Великобритании выставили на продажу лимузин Трампа
Магнитогорский Evoque: ответ компании Land Rover
Porsche обвинили в сокрытии данных о разбившихся суперкарах
Все материалы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
На Евгения Петросяна подали в суд за затопленную квартиру
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Под гербом золотым
Экскурсия по самому дорогому съемному коттеджу России
Купить по-русски
На приобретение загородных домов и участков остался месяц
На юго-западе Москвы нашли подвал за 68 миллионов рублей
Все материалы