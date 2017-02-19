СМИ раскрыли финансовые потери Емельяненко из-за отмены боя с Митрионом

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко может потерять от 500 тысяч до миллиона долларов из-за отмены поединка с американцем Мэттом Митрионом. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, потери российского бойца будут значительно меньше, если его бой с Митрионом состоится через несколько месяцев.

Глава Bellator Скотт Кокер ранее 19 февраля заявил о намерении организовать для Емельяненко поединок с американцем Мухаммедом Лавалем.

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Поединок между Емельяненко и Митрионом должен был пройти в ночь на 19 февраля в рамках турнира Bellator 172 в Калифорнии, но был отменен из-за болезни американца — у него обнаружили камни в почках.

Для россиянина этот выход на ринг стал бы 42-м. По контракту с Bellator он должен был провести два боя, в соглашении также есть опция третьего поединка по взаимному согласию сторон. 14 февраля 40-летний Емельяненко заявил, что по окончании контракта с организацией намерен завершить карьеру профессионального спортсмена.