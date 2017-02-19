Бой Емельяненко с Митрионом перенесен из-за болезни американца

Поединок с участием российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко перенесен из-за болезни его соперника американца Мэтта Митриона. Об этом сообщает в воскресенье, 19 февраля, ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям компании Bellator Дэнни Бренера.

Бой, который должен был состоятся утром в воскресенье в Сан-Хосе, штат Калифорния, был отложен из-за того, что в ночь перед поединком у Мэтриона нашли камни в почках, рассказал ТАСС источник, близкий к руководству Bellator.

Сам Емельяненко прокомментировал отмену боя в Instagram. «Bellator официально отменил бой, так как мой соперник попал в больницу. Была проделана большая работа, я серьезно готовился к этому поединку, но, к сожалению, сегодня он не состоится. Желаю скорейшего выздоровления Мэтту. Наш бой перенесут на несколько месяцев, чтобы Митрион смог восстановиться», — написал он, выразив благодарность всем своим болельщикам и тем, кто помогал готовиться к поединку.

Поединок между Емельяненко и Митрионом должен был пройти в рамках турнира Bellator 172, все билеты на шоу были проданы. Для россиянина это стал бы 42-й выход на ринг. По контракту с Bellato он должен был провести два боя, в соглашении также есть опция третьего поединка по взаимному согласию сторон. 14 февраля 40-летний Емельяненко заявил, что по окончании контракта с организацией намерен уйти из профессионального спорта.