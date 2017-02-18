Стали известны результаты взвешивания Емельяненко и Митриона перед боем

Объявлены результаты взвешивания Федора Емельяненко и Мэтта Митриона перед боем в рамках шоу Bellator. Об этом в субботу, 18 февраля, сообщает ТАСС..

На церемонии выяснилось, что вес россиянина — 107 килограммов, он оказался на девять килограммов легче американца (116 килограммов).

«Я рад выступать с Мэттом. Он отличный и зрелищный боец. Надеюсь, что мы покажем интересный и красивый бой, а наши фанаты запомнят его», — цитирует информагентство российского бойца.

Поединок намечен на 18 февраля в Сан-Хосе (штат Калифорния, США) в рамках турнира Bellator 172. В пятницу стало известно, что все билеты на шоу проданы.

Для Емельяненко это будет 42-й выход на ринг,. За свою спортивную карьеру в ММА он одержал 36 побед (11 нокаутом) и потерпел четыре поражения, один поединок был признан несостоявшимся. Митриону 38 лет, на его счету 16 поединков, в 11 из них он одержал победу (10 раз — нокаутом), в пяти — проиграл.

По контракту с Bellator, россиянин должен провести два боя, в соглашении также есть опция третьего поединка по взаимному согласию сторон. 14 февраля 40-летний Емельяненко заявил, что по окончании контракта с организацией намерен уйти из профессионального спорта.