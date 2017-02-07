Соперник Емельяненко пообещал его нокаутировать

Американский боец смешанного стиля Мэтт Митрион пообещал нокаутировать россиянина Федора Емельяненко во время поединка, который пройдет в Сан-Хосе 18 февраля. Слова спортсмена приводит портал AllBoxing.ru.

«Мой стиль — это агрессия, атлетизм, разнообразие и мобильность. Стиль Федора — агрессия, движение вперед, дикая мощь и креативность. И это рецепт для отличной драки. Когда фанаты включат телевизор 18 февраля, а они включат, потому что Федор является легендой, я нокаутирую эту легенду», — заявил Митрион.

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Американец признался, что давно мечтал провести поединок с Емельяненко. Бой состоится 18 февраля в американском Сан-Хосе в рамках турнира Bellator 172.

40-летний Емельяненко возобновил спортивную карьеру в 2015 году. В период с декабря 2000-го по июнь 2010 года россиянин оставался непобежденным, за что получил прозвище Последний император. Он провел 41 бой, в котором одержал 36 побед (11 нокаутом) при 4 поражениях, еще один поединок признан несостоявшимся.