Емельяненко назвал своей главной мотивацией прославление Иисуса Христа

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко перед поединком с американцем Мэттом Митрионом в США заявил, что на ринге он всегда сражается во имя Иисуса Христа, сообщает «Интерфакс».

Материалы по теме Горячий февраль Какие события в мире бокса и ММА нельзя пропустить в последний месяц зимы

«Как я отношусь к тому, что меня называют величайшим всех времен? Я бьюсь только для того, чтобы прославить христианскую веру и господа Бога Иисуса Христа», — поделился боец. По его словам, перед поединком он молится и никогда не испытывает ненависти к своим соперникам.

16 февраля Емельяненко также рассказал об усталости от своей популярности, назвав ее «напрягающей».

Бой с Митрионом пройдет 18 февраля в американском городе Сан-Хосе в рамках турнира Bellator 172. Для Емельяненко это будет уже 42 выход на ринг. Всего в своей карьере он одержал 36 побед (11 нокаутом) и потерпел четыре поражения, один поединок был признан несостоявшимся.

В 2012 году российский чемпион мира по боксу Николай Валуев заявил, что каждый свой бой начинает с православной молитвы. Спортсмен добавил, что всегда возит с собой «заламинированную иконочку с Георгием Победоносцем», сообщала kp.ru.