Федор Емельяненко опять решил завершить карьеру

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко намерен завершить карьеру после окончания контракта с организацией Bellator. Об этом заявил сам спортсмен, его слова приводит MMAMania.

«Я хотел бы закончить свою карьеру с Bellator. Хотел бы отработать контракт. Отношения с людьми имеют большое значение для меня. Я высоко ценю наши отношения со Скоттом Кокером», — заявил Емельяненко.

По контракту с Bellator Емельяненко обязан провести два боя. В соглашении есть опция третьего поединка по взаимному согласию сторон.

В ноябре 2016 года Емельяненко подписал контракт с организацией Bellator, которой руководит бывший глава Strikeforce Скотт Кокер. Следующий бой россиянина состоится 18 февраля в американском Сан-Хосе. В главном бою вечера на турнире Bellator 172 он встретится с Мэттом Митрионом.

40-летний Емельяненко уже завершал карьеру летом 2012 года, но спустя три года принял решение ее возобновить. С тех пор он провел два боя, оба из которых выиграл — нокаутировал индийца Джайдипа Сингха и одержал победу раздельным решением судей над бразильцем Фабио Мальдонадо. Емельяненко провел 40 боев в профессиональной карьере, одержал 35 побед при 4 поражениях, еще один поединок был признан несостоявшимся.