Федор Емельяненко рассказал об усталости от популярности

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко после открытой тренировки в американском Сан-Хосе (штат Калифорния) рассказал об отношении к своей популярности, а также оценил качества ближайшего соперника — Мэта Митриона. Об этом сообщает ТАСС.

«Популярность мне очень утомительна, напрягает. Митрион — очень хороший боец, хороший ударник, он очень быстро наносит удары руками. Понимаю, что не уступаю в скорости, физической подготовке и выносливости, чувствую себя хорошо», — рассказал 40-летний спортсмен.

Бой состоится 18 февраля в Сан-Хосе в рамках турнира Bellator 172. Емельяненко на протяжении профессиональной карьеры провел 41 бой, в котором одержал 36 побед (11 нокаутом) при четырех поражениях, еще один поединок признан несостоявшимся.

На счету 38-летнего Митриона 16 боев, в которых он одержал 11 побед (10 — нокаутом) и потерпел пять поражений.