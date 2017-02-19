Названы сроки следующего боя Федора Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко после отмены поединка с американцем Мэттом Митрионом выйдет на ринг в мае или июне. Об этом заявил глава бойцовской компании Bellator Скотт Кокер, слова которого приводит MMAjunkie.

«Отмена боя с Митрионом — это очень разочаровывающе. Мы все хотели посмотреть на Федора. Мы перенесем его бой. Нам нужно будет найти площадку, чтобы провести шоу здесь, в Сан-Хосе. Будет ли соперником Федора Митрион — неизвестно, это зависит от его здоровья. Неважно, кто будет соперником Федора, его бой — в любом случае очень большое событие», — сказал Кокер.

Поединок между Емельяненко и Митрионом должен был пройти в ночь на 19 февраля в рамках турнира Bellator 172 в Калифорнии, все билеты на шоу были проданы. Бой отменился из-за болезни американца — у него обнаружили камни в почках.

Для россиянина это стал бы 42-й выход на ринг. По контракту с Bellator он должен был провести два боя, в соглашении также есть опция третьего поединка по взаимному согласию сторон. 14 февраля 40-летний Емельяненко заявил, что по окончании контракта с организацией намерен завершить карьеру профессионального спортсмена.