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Стало известно имя возможного соперника Емельяненко

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Мухаммед Лаваль
Мухаммед Лаваль

Следующим соперником российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко может стать американец Мухаммед Лаваль. Об этом заявил глава бойцовской организации Bellator Скотт Кокер. Его слова в воскресенье, 19 февраля, приводит ТАСС.

«Какой бой я хотел бы увидеть? Федор против Мо Лаваля, это был бы отличный поединок», — сказал Кокер.

Сам Лаваль также выразил желание сразиться с россиянином. «Федор — величайший боец, я хотел бы провести с ним бой. Это было возможно сегодня, но этого не произошло. Могу сказать, что это возможно в будущем, и шансы у меня будут», — отметил Лаваль.

Ранее в воскресенье глава Bellator заявил, что намерен провести бой Емельяненко в американском Сан-Хосе в мае или июне.

В ночь на 19 февраля должен был состояться бой Емельяненко с американцем Мэттом Митрионом в рамках турнира Bellator 172, но поединок отменился из-за болезни Митриона — у него обнаружили камни в почках.

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