Спорт
 

Митрион собрался разбить лицо Емельяненко на глазах у семьи

Перейти в «Мою Ленту»
Мэтт Митрион
Мэтт Митрион

Американский боец смешанного стиля Мэтт Митрион заявил о намерении разбить лицо россиянину Федору Емельяненко на глазах у своей семьи. Слова американца приводит New York Post.

«Я очень рад вернуться на восточное побережье и снова биться тут. Тут вся моя семья, и здорово, что они будут свидетелями того, как я разобью лицо лучшему бойцу в супертяжелом весе в истории. Особенно классно, что бой пройдет в "Мэдисон Сквер Гарден"», — сказал Митрион.

Бой между Митрионом и Емельяненко пройдет 24 июня в Нью-Йорке.

Поединок изначально должен был пройти в ночь на 19 февраля в рамках турнира Bellator 172 в Сан-Хосе (США, штат Калифорния), но его отменили из-за болезни американца — у него обнаружили камни в почках, спортсмен был госпитализирован.

Для Емельяненко этот бой стал бы 42-м в карьере. По контракту с Bellator россиянин должен был провести два поединка, в соглашении также есть опция третьего боя по взаимному согласию сторон. 14 февраля 40-летний спортсмен заявил, что по окончании контракта с организацией намерен завершить профессиональную карьеру.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названа новая дата боя между Емельяненко и Митрионом
Поляки предложили Федору Емельяненко провести бой
Емельяненко посетит бой своего возможного соперника
Последние новости
СМИ узнали об имевшихся у убийцы Вороненкова документах Нацгвардии Украины
СКА вырвал победу у «Локомотива» в первом матче финала западной конференции КХЛ
Первый канал отказался от дистанционного участия Самойловой в «Евровидении»
В МВД призвали граждан воздержаться от участия в акции 26 марта в центре Москвы
Британская полиция сообщила об аресте 8 подозреваемых в подготовке терактов
КГБ Белоруссии показал арсенал задержанных экстремистов
Последствия взрывов на складах под Харьковом показали с высоты птичьего полета
Другие материалы рубрики
Спорт
 — 
11:23 Сегодня

«В велоспорте каждый второй — астматик»

Гонщик Gazprom-RusVelo Роман Майкин — о первой в жизни монументальной классике
23:06 Сегодня

СКА вырвал победу у «Локомотива» в первом матче финала западной конференции КХЛ

19:10 Сегодня

Стадион на Крестовском будет доработан после Кубка конфедераций — 2017

17:24 19 марта 2017

Российский горнолыжник сорвался со склона во время чемпионата по фрирайду

Спорт
 — 
11:56 18 марта 2017

«Россияне по натуре воины, европейцы — торговцы или пастухи»

Соперник Монсона — о подпольных боях в тюрьме и жизни после освобождения
20:29 Сегодня

Москва примет чемпионат по шахматам среди пенсионеров

17:34 Сегодня

Американские хоккеистки заявили о намерении бойкотировать домашний ЧМ

10:48 19 марта 2017

Игрок клуба НХЛ попал шайбой в отверстие для камеры и разбил лицо болельщику

Спорт
 — 
13:26 20 марта 2017

Южный форум

В Сочи наградили лидеров в области продвижения спорта в России
18:29 Сегодня

Захарова анонсировала попытки Запада сорвать ЧМ-2018

16:10 Сегодня

Чешская биатлонистка Коукалова отказалась ехать в Тюмень

15:41 18 марта 2017

Снегоход сбил норвежского лыжника Сундбю во время марафона

Россия
Масон, выйди вон!
Депутат Милонов против вольного каменщика Богданова
Кандидат «Против всех»
Как сантехник может выиграть выборы, а джедай — проиграть
Матвиенко объяснила антироссийские заявления Киева по убийству Вороненкова
Путин приехал в Малый театр на «Последнюю жертву»
Владелец парка львов «Тайган» Олег Зубков кормит льваПарк крымского периода
С кем и за что борется владелец ялтинских зверинцев Олег Зубков
Работа головного отделения «Свидетелей Иеговы» приостановлена Минюстом
Коллекторов в Москве оштрафовали на 200 тысяч рублей за лишние звонки должнику
Все материалы
Мир
Китайский интерес
Пекин желает смерти уйгурским боевикам в Сирии, но вмешиваться в войну не готов
Атака на Вестминстер
Неизвестные пытались проникнуть в здание дворца, где заседает парламент Британии
Participants attend a gay pride parade in central Istanbul June 30, 2013. Tens of thousands of anti-government protesters teamed up with a planned gay pride march in Istanbul. Crowds were stopped by riot police from entering Taksim, the centre of previous protests, but the atmosphere appeared peacefulОпасное интернет-проникновение
Грозит ли подъем геев-мусульман исламскому миру
Британская полиция сообщила об аресте 8 подозреваемых в подготовке терактов
Израильский полицейский избил палестинца-водителя
В Белграде установили сбивший американский самолет советский ЗРК
Названо имя лондонского террориста
Все материалы
Бывший СССР
Выстрелы на бульваре Шевченко
Что известно об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова
СМИ узнали об имевшихся у убийцы Вороненкова документах Нацгвардии Украины
«Бородай вывез Стрелкова из Донецка в невменяемом состоянии»
Бывший глава МГБ ДНР Андрей Пинчук о «русской весне»
Генерал СБУ рассказал о полученных Вороненковым от Киева гарантиях безопасности
КГБ Белоруссии показал арсенал задержанных экстремистов
Последствия взрывов на складах под Харьковом показали с высоты птичьего полета
Генпрокурор Украины пообещал «визитки Яроша» в деле Вороненкова
Все материалы
Финансы
Все без долгу
Россия освободилась от финансовых обязательств СССР
Золотовалютные резервы России выросли до максимума с ноября 2016 года
НБУ призвал обеспечить безопасность российских банков на Украине
Минэкономразвития объяснило укрепление рубля временными факторами
Минфин предрек падение цены на нефть до 40 долларов
Оценен примерный ущерб России из-за турецких пошлин на зерно
Сбербанк опроверг информацию о краже сотрудницами 40 миллионов рублей
Все материалы
Бизнес
Инновации плюс электрификация
Как видит BMW Group свою дальнейшую стратегию
Соловьиные стартапы
Какие инновации нашли эксперты фонда «Сколково» в Курске
Медведев поддержал идею привязать тариф «Платона» к пробегу
Минфин запланировал начало маркировки сигарет на 2018 год
Знак качества вручат за успехи в импортозамещении
АНКОР и Randstad назовут самых привлекательных работодателей России
ФАС заподозрила российско-германскую компанию в многомиллиардном сговоре
Все материалы
Силовые структуры
«Я стала плевать кровью на снег»
Как выстрел в лицо офицеру МВД обернулся обвинениями в самостреле: расследование
«Резня была бы хлеще, чем в Донбассе»
Монолог командира самообороны Севастополя о Крымской весне
Истребитель Су-30МКМ королевских ВВС МалайзииБросившие вызов
Что значит Малайзия для российской авиации
В МВД призвали граждан воздержаться от участия в акции 26 марта в центре Москвы
США возобновили планирование обороны Европы
Воевавшего в Сирии россиянина экстрадировали в Москву из Германии
В Калининграде задержали неонацистов с миной времен Великой Отечественной
Все материалы
Наука и техника
Старт ракеты с Dream Chaser — кораблем компании Sierra Nevada (в представлении художника)Еще батуты
Как американские компании опережают Россию в сфере пусков ракет
«Фортов нас предал»
Зачем обезглавили Российскую академию наук
Кровавое воскресенье 22 января 1905 года«Идиоты говорят, что Россию погубил заговор»
Почему революция 1917 года была неизбежна
Выявлен источник неизлечимых заболеваний мозга
Названа главная опасность для Гроба Господня
Аномалии магнитного поля Земли показали на карте
Показана анимация падения человека на нейтронную звезду
Все материалы
Спорт
«В велоспорте каждый второй — астматик»
Гонщик Gazprom-RusVelo Роман Майкин — о первой в жизни монументальной классике
Митрион собрался разбить лицо Емельяненко на глазах у семьи
СКА вырвал победу у «Локомотива» в первом матче финала западной конференции КХЛ
Стадион на Крестовском будет доработан после Кубка конфедераций — 2017
Москва примет чемпионат по шахматам среди пенсионеров
Американские хоккеистки заявили о намерении бойкотировать домашний ЧМ
Захарова анонсировала попытки Запада сорвать ЧМ-2018
Все материалы
Культура
Дональд Рейфилд«Не убивать Сталина — это как убить хорошего человека»
Дональд Рейфилд о Берии, Саакашвили и грузинском гостеприимстве
Лицом к человеку
Почему холокост и сталинские репрессии породили схожие процессы в Европе и СССР
Безобразно естественно
Календарь Pirelli: лучшие актрисы и модели — без макияжа и без одежды
В Киеве сочли незаконным дистанционное участие Самойловой в «Евровидении»
Организаторы предложили Самойловой участвовать в «Евровидении» дистанционно
Самойлову насмешил запрет СБУ въезжать на Украину
Малайзия отказалась запрещать «Могучих рейнджеров» из-за школьницы-лесбиянки
Все материалы
Интернет и СМИ
Без вести пропавший
Почему снимки главного фотографа Великой Отечественной не выставлялись в России
Первый канал отказался от дистанционного участия Самойловой в «Евровидении»
Тролли вновь вычислили и украли антитрамповский флаг ЛаБафа
Сына Трампа обвинили во лжи и циничности из-за твита о теракте в Лондоне
Российские СМИ выдали дебошира с зеленым ножом за лондонского террориста
Американца бессрочно посадили за отказ расшифровать диск с детским порно
«Ребята, учитесь у кавказцев»
Почему детей стоит держать подальше от роликов о сексуальном образовании
Все материалы
Ценности
«Папа назвал меня Митей после командировки в Москву»
Как пионер из ГДР Митя Боркерт стал шеф-дизайнером Lamborghini
Международный ювелирно-часовой салон в Базеле
BaselWorld 2017 в новостях и лицах
Bulgari собрал своих послов в Базеле
Итальянцы украсили суперъяхту кашемировыми коврами
Dior устроит выставку в честь 70-летия модного дома
Apple Watch дополнили ремешками цвета «лесных ягод» и «морской гальки»
Hamilton выпустил новые треугольные часы
Все материалы
Путешествия
Как это будет по-арамейски?
Путешествие в мир древнейшего православного народа планеты
Остаться в живых
Как выглядят худшие города мира
Британцы с акцентом рассказали о достопримечательностях страны
Туриста в Таиланде приговорили к тюремному сроку за гибель его подруги
МИД предостерег россиян за границей от слов «яблан», «жид» и «понос»
Турпоток из России в Исландию вырос в два раза в начале года
Выпивший бутылку водки перед рейсом пилот заснул в самолете
Все материалы
Из жизни
Ищут пожарные, ищет милиция
Десятилетний розыск пропавшей британской девочки обошелся в 16 миллионов фунтов
Не хочешь — заставим
Как разные страны пытались сделать граждан счастливыми и что из этого вышло
Новая американская мечта
Что такое Fuck You Money, или Как уйти на пенсию в 35 лет
Китайский геймер от досады разбил монитор головой
Американка учила подругу играть в лотерею и выиграла миллион долларов
Испанку уличили в кормлении питона щенками и котятами
Гигантская акула напугала новозеландского рыболова
Все материалы
Эстетическая хирургия
Тест-драйв нового купе Mercedes-Benz E-класса, которое наконец стало собой
Мертворожденные гоночные машины
Автомобили, которые так и не смогли выйти на старт гонок
Машины, которым не повезло
Посмотрите, какими могли бы быть известные машины
Кроссовер-трансформер, в который никто не поверил
Ford Freestyle FX: пикап и кабриолет в одном купе
Porsche подарит сотрудникам по девять тысяч евро
Bentley сделала 58-гигапиксельную фотографию Flying Spur
«Демонический» Challenger станет первой серийной машиной с трансбрейком
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Две трети россиян презрели старые квартиры
Фрэнк ГериСпугнули рыбу
Почему антисемиты изгнали из Канады создателя «танцующего дома»
«Наш дом — колония строгого режима»
История семьи, оказавшейся на грани распада из-за дачи
Цветам не место в доме
Почему дети мешают взрослым жить счастливо в собственных квартирах
Названы цены на частные дома в Крыму
Все материалы