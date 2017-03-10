Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко посетит бой своего возможного соперника американца Мухаммеда Лаваля. Об этом сообщает «Советский спорт».

Поединок между Лавалем и его соотечественником Куинтоном Джексоном состоится 31 марта в рамках турнира Bellator 175. Также в соревнованиях примет участие российский боец Сергей Харитонов, которому будет противостоять американец Чейз Гормли.

В ночь на 19 февраля Емельяненко должен был выйти на ринг против американца Мэтта Митриона в рамках турнира Bellator 172, но поединок был отменен из-за болезни Митриона — у него обнаружили камни в почках. Позднее глава Bellator Скотт Кокер заявил, что следующим соперником российского бойца может стать Лаваль.

За свою карьеру Емельяненко одержал 36 побед (11 нокаутом) и потерпел четыре поражения в боях по правилам ММА. Еще один поединок был признан несостоявшимся. На счету Лаваля 20 побед (13 нокаутом) и шесть поражений.

