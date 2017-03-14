Поляки предложили Федору Емельяненко провести бой

Польская организация смешанных единоборств KSW предложила россиянину Федору Емельяненко провести бой под своей эгидой. Об этом сообщил глава организации Марцин Левандовски. Его слова приводит ТАСС.

«Еще будучи в Японии, я предложил Джерри Миллену (вице-президент организации Rizin, в которой выступал Емельяненко — прим. «Ленты.ру») идею организовать бой Федора в KSW. Это было бы интересно», — сказал Левандовски.

Возможный соперник и дата боя не называются. Действующим чемпионом KSW является боец из Грозного Мамед Халидов.

В настоящее время Емельяненко выступает в организации Bellator, но имеет право проводить бои под эгидой других организаций. В ночь на 19 февраля россиянин должен был выйти на ринг против американца Мэтта Митриона в рамках турнира Bellator 172, но поединок был отменен из-за болезни Митриона — у него обнаружили камни в почках.

За свою карьеру Емельяненко одержал 36 побед (11 нокаутом) и потерпел четыре поражения в боях по правилам ММА. Еще один поединок был признан несостоявшимся.