Сын Кадырова победил на турнире по ММА

11-летний сын главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Ахмад победил на турнире по смешанным единоборствам (ММА) «Битва Кубок Ахмата». Об этом политик сообщил в аккаунте в Instagram.

«Он (Ахмад) одержал уверенные победы в трех боях и завоевал главный приз соревнований. Ахмад упорно готовился к боям под руководством бойца UFC Абдул-Керима Эдилова и продемонстрировал отличную технику, выносливость и характер», — написал Кадыров.

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4 октября в Грозном состоялся турнир по смешанным единоборствам Grand-Prix Akhmat 2016. В его рамках прошли восемь поединков по правилам ММА, а также три боя с участием сыновей Кадырова (10, 9 и 8 лет), заявленные как показательные. Дети руководителя республики одержали победы. Ахмад в своем поединке выиграл нокаутом на 14-й секунде.

После турнира разгорелся конфликт между главой Союз ММА России Федором Емельяненко, осудившим проведение детских боев, и несколькими чеченскими политиками и функционерами, которые жестко раскритиковали 40-летнего бойца в соцсетях.