Американский боец ММА раскритиковал Федора Емельяненко за молчаливость

Американский боец смешанного стиля (ММА) Чейл Соннен раскритиковал россиянина Федора Емельяненко за пассивность на пресс-конференциях. Слова американца в пятницу, 31 марта, приводит «Советский спорт».

«Федор Емельяненко кажется приятным человеком. Я сидел рядом с ним на пресс-конференции. Он сказал: "Мне кажется, что те бойцы, которые много говорят, ничего не показывают в клетке". Извините меня, но это ведь пресс-конференция. На этом мероприятии наоборот нужно говорить как можно больше», — заявил Соннен.

Американец признался, что не понимает причины молчаливости Емельяненко и возмутился тем, что россиянин на мероприятиях для прессы не продвигает свой поединок. «Меня спросили, почему на пресс-конференции нет Вандерлея Силвы. А я хотел ответить на этот вопрос чем-то вроде: "Главный вопрос в том, что здесь делает Федор Емельяненко?"» — добавил Соннен.

19 февраля Емельяненко должен был провести бой с американцем Мэттом Митрионом на турнире Bellator 172, но поединок отменили из-за ухудшения самочувствия Митриона. У него обнаружили камни в почках.

Поединок перенесен на 24 июня. В рамках того же бойцовского шоу Соннен проведет бой с бразильцем Вандерлеем Сильвой.