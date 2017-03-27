Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко в четвертый раз стал отцом. Об этом сообщает в понедельник, 27 марта, газета «Известия».

Жена спортсмена Оксана Емельяненко родила девочку. Новорожденная стала четвертой дочерью бойца. Пара также воспитывает 18-летнюю Марию, 10-летнюю Василису и 6-летнюю Елизавету.

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19 февраля Емельяненко должен был провести бой с американцем Мэттом Митрионом в рамках турнира Bellator 172 в Сан-Хосе (США, штат Калифорния), однако он был отменен из-за болезни Митриона. У спортсмена были обнаружены камни в почках. В результате поединок перенесен на 24 июня.

Согласно контракту с Bellator, Емельяненко должен провести два боя. В соглашении также есть опция третьего боя по взаимному согласию сторон. При этом 40-летний спортсмен заявил, что по окончании контракта с организацией намерен завершить профессиональную карьеру.