Ни минуты покоя

Этого боя ждали с февраля. Тогда Федору Емельяненко и Мэтту Митриону помешала встретиться болезнь американца. Уверенности в собственных силах это ему не убавило — за несколько дней до боя Митрион пообещал нокаутировать своего соперника. В результате россиянин продержался чуть более минуты, потерпев пятое поражение в своей бойцовской карьере. «Лента.ру» — об исходе поединка и дальнейших перспективах Последнего Императора.

Словом и делом

Бой Емельяненко и Митриона стал вторым в карде турнира Bellator 180, который прошел в ночь на 25 июня в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден». На глазах у 20 тысяч поклонников смешанных единоборств Последний Император был нокаутирован известным своей жесткостью американцем. Перед поединком с россиянином Митрион сделал акцент на силе своего удара. «Я ожидаю, что он будет в своей лучшей форме. Но мало кто в мире может выдержать мой удар. А выдерживать эти удары три раунда? Никто», — заявил боец 19 июня. Доказательства своим словам он выдвинул уже в первом раунде.

Начало поединка, впрочем, не предвещало такой развязки. Соперники действовали крайне осторожно, не слишком активно шли вперед и думали в первую очередь о защите. Такое действо продолжалось в течение всей стартовой минуты. А за несколько последующих секунд произошло сразу несколько событий. Сначала бойцы нанесли обоюдные удары в голову, после чего упали на настил. Секундное замешательство Федора — и Митрион уже колотит его своими огромными руками в лицо. Здесь вновь стоит вспомнить, как американец нахваливал собственный удар.

Фото: Gregory Payan / AP

Выдержать его в стойке дано не каждому бойцу. Россиянин же не только оказался на полу, но и пытался оправиться от первой атаки соперника. Емельяненко при всем своем желании поднять руки и сопротивляться пропустил несколько тяжелых ударов в исполнении Митриона. Судья остановил поединок на отметке 1:14. Последний Император остался лежать на настиле, а Митрион с видом крайне самоуверенного человека совершил круг почета по октагону.

Ключевым эпизодом боя стал обоюдный нокдаун. К моменту, когда Емельяненко только поднял спину, Митрион уже был на ногах. Еще секунда, и он добивает Федора. В период с 7-й по 14-ю секунду российский боец катастрофически проиграл в скорости своему сопернику, что в итоге вылилось в пятое поражение в боях по правилам ММА.

Видео: @TheSportsDegens / Twitter

Впрочем, такой результат стал скорее неожиданностью, чем закономерностью. Чемпион мира по боевому самбо Вадим Немков в комментарии агентству «Р-Спорт» отметил, что исход поединка решил один удар. «Конечно, я не ожидал, что бой закончится так быстро и неожиданно. Но в поединках бойцов тяжелого веса все решает один мощный удар», — рассказал эксперт.

Путь Императора

Стоит ли Емельяненко продолжать профессиональную карьеру? Сколько боев он еще сможет провести, если не решится уходить из спорта? В конце концов, на сколько хватит бойцу здоровья и мотивации? Круг насущных вопросов, который возникает после каждого боя с участием Федора, в этот раз можно дополнить еще одним: закончится ли на этом его противостояние с Митрионом?

Сам россиянин на пресс-конференции после поединка отметил, что хотел бы провести реванш с американцем. Но хочет ли этого сам Мэтт? Боец по прозвищу Meathead, которое на русский язык можно перевести как «Тупица», живет счастливо и беззаботно. Еще в ноябре он, например, заявил, что имя соперника для него не имеет никакого значения и что в октагон он готов выйти в любой момент. Тогда же он признался в пристрастии к алкоголю.

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Митрион сам волен выбирать, с кем ему драться, и непредсказуемый американец вполне может отказаться от боя-реванша с Емельяненко. Тогда кто станет следующим соперником россиянина? И будет ли он вообще?

Сам Федор здоров, нокаут в бою с Митрионом существенного ущерба ему не нанес. Да и уходить после поражения — это не в стиле Емельяненко. Он боец не только не ринге, но и вне его. К тому же никто не отменял финансовую составляющую. У россиянина есть контракт с Bellator, согласно которому он обязан провести еще как минимум один бой.

Фото: Gregory Payan / AP

В самой организации россиянина ценят. «Федор достиг уже всего в смешанных единоборствах. Он величайший боец всех времен. Точка. Я следил за его карьерой, он легенда. Он тяжеловес и супергерой», — заявил после боя президент Bellator Скотт Кокер. Более того, он пообещал исполнить желание Последнего Императора и провести бой под эгидой организации в России.

И сам Митрион, к слову, не стал скрывать, что Емельяненко — великий спортсмен. «У парня просто высочайший IQ в бое. Я буквально видел, как он просчитывал каждое мое движение, и смотреть ему глаза в этот момент — просто сумасшествие. Он великий, и иметь возможность выйти и обмениваться с ним ударами — уже круто. Мне очень повезло, и при этом я взял от представившейся возможности максимум», — отметил американец.

Все располагает к тому, что мы еще увидим Федора Емельяненко в октагоне. Не слишком хочется верить словам Кокера о том, что русский боец уже достиг всего в смешанных единоборствах. Императору не к лицу уходить побежденным.