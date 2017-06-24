Рубка с Крокопом и укрощение Минотавра

Накануне поединка российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко с американцем Мэттом Митрионом «Лента.ру» вспоминает самые яркие бои с участием Последнего Императора. Среди «жертв» россиянина — Мирко Крокоп, 177-килограммовый бразилец, кореец ростом 220 сантиметров, человек-суплекс и Минотавр.

Федор Емельяненко — Кевин Рэндлман, 20 июня 2004 года, Сайтама, Япония

Пожалуй, это один из самых зрелищных боев с участием Последнего Императора. И единственный, в котором Емельяненко отправили в настоящий полет. Сделал это американец Кевин Рэндлман по прозвищу Монстр. Суплекс в его исполнении вышел столь впечатляющим, что ему позавидовали даже профессиональные рестлеры. Федор чудом не сломал шею (попробуйте пересмотреть момент с броском несколько раз), а затем совершил невероятный камбек.

Русское самбо оказалось сильнее американской борьбы, Емельяненко окончил поединок безупречной кимурой, заставив Рендлмана сдаться.

В феврале 2016 года Кевин Рэндлман скончался от сердечной недостаточности, вызванной последствиями перенесенной пневмонии.

Федор Емельяненко — Антонио Родриго Ногейра (Минотавр), 31 декабря 2004 года, Сайтама, Япония

Предыдущие встречи этих бойцов оказались не вполне удачными. После первого боя Ногейра заявил, что дрался с травмой, второй завершился эпичным лобовым столкновением и ужасным рассечением у Емельяненко. Когда их персональная трилогия подошла к третьей части, оба были в отличном физическом состоянии, а на кону стояли всевозможные титулы канувшей в лету организации Pride.

Минотавр выглядел легче, чем обычно, и был уверен в том, что причиной предыдущих неудач была именно нехватка мобильности. Он готовился к бою со сборной Кубы по боксу, и это дало результат — несколько симпатичных комбинаций достигли цели. В конце первого раунда Ногейра даже провел успешный тейкдаун, а прямо перед сиреной забрал спину россиянина. На этом все. Все свои шансы одолеть Федора бразилец растранжирил в первом раунде.

Как бы хорош ни был Минотавр, Емельяненко был чуточку лучше. Во всем. Столько труда Ногейра вложил в то, чтобы адаптировать работу в стойке под Федора, но тот попросту уничтожал его своими тяжеленными ударами.

К концу второго раунда Ногейра окончательно сдулся. Заключительный отрезок прошел под контролем Емельяненко, что вылилось в закономерную победу единогласным решением судей.

Федор Емельяненко — Мирко Филлипович (Крокоп), 28 августа 2005 года, Сайтама, Япония

Противостояние Мирко Крокопа и Федора Емельяненко по праву считается ММА-версией соперничества легендарных Мохаммеда Али и Джорджа Формана. Переговоры об организации этого боя велись на протяжении двух лет, болельщики изнывали от нетерпения, ведь россиянин и хорват считались топовыми тяжеловесами своего времени, в 2005-м они были в расцвете сил. И пусть сам бой оказался не столь захватывающим, как его ожидание, он окончательно убедил последних скептиков в истинном величии Емельяненко.

Ко всеобщему удивлению с первых минут поединка именно Федор начал оказывать давление на соперника — чемпиона мира по кикбоксингу, между прочим. Периоды затишья сменялись мощными комбинациями россиянина, Крокопу приходилось туго. Когда оппонент подстроился под его стиль и стал эффективно использовать контратаки, Емельяненко сменил тактику, переведя схватку в партер, где демонстрировал отличный граунд-энд-паунд.

Крокоп наградил Федора рассечение брови своим фирменным хайкиком и сломал ему нос ударом руки. Однако в целом у него мало что получалось — не только в партере (что неудивительно), но и в стойке.

В конце концов тот Емельяненко на пике формы оказался не по зубам Крокопу. Славившийся отменной защитой от тейкдаунов и тяжеленными ударами хорват воздал должное силе и мастерству Последнего Императора. Федор одержал победу единогласным решением судей.

Федор Емельяненко — Вагнер да Консейсан Мартинс (Зулузиньо), 31 декабря 2005 года, Сайтама, Япония

В канун Нового 2006 года в соперники Емельяненко японцы отрядили 177-килограммового бразильца Зулузиньо. Сейчас бойцов такого калибра называют «мешками» (типичный пример — Бигфут Сильва, персональная груша Сергея Харитонова).

Даже на фоне такого гигантского соперника Емельяненко смотрелся эффектно. 26 секунд — ровно столько времени потребовалось Последнему Императору, чтобы победить. После чего он вполне мог сказать: «Заводите следующего».

Федор Емельяненко — Хон Ман Чой, 31 декабря 2007 года, Сайтама, Япония

Через два года после победы над 177 килограммами Зулузиньо организаторы турнира Yarennoka New Years Eve 2007 выставили против Федора 160-килограммового корейца Хон Ман Чоя. Но у него, в отличие от предшественника, вполне нормальный вес. Дело в том, что его рост — 220 сантиметров!

Емельяненко сразу понял, что драться с таким гигантом в открытую — слишком большой риск (правда, годом позже Крокоп успешно победил корейца, используя одни лишь лоукики), и предпочел перевести поединок в партер. В результате пары неудачных попыток Чой дважды оказывался на сопернике, но извлечь пользы из выгодной позиции не сумел — не хватило борцовских навыков. Ну а Федор, пусть и со второй попытки, провел образцово-показательный рычаг локтя, выиграв бой.