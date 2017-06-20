Емельяненко пригласил Трампа на бой с Митрионом

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко был бы рад, если бы его бой с американцем Мэттом Митрионом посетил президент США Дональд Трамп. Об этом спортсмен рассказал в передаче The MMA Hour, видеозапись которой размещена на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

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«Трамп — целеустремленный человек. Рад, что он добился своей очередной цели. Мне кажется, сейчас он старается все сделать для своей страны. Иногда непонятна негативная реакция от американского народа, мне кажется, она необоснованная, но это мое личное мнение», — заявил боец.

Бой между Емельяненко и Митрионом пройдет 24 июня в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

40-летний Емельяненко одержал 36 побед (11 нокаутом) в 41-й встрече на профессиональном ринге и потерпел четыре поражения. Еще один поединок был признан несостоявшимся. В активе 38-летнего Митриона 11 побед в 16 боях, а также пять поражений.