Емельяненко отреагировал на избиение вице-президента союза MMA России

Глава Союза ММА России Федор Емельяненко осудил бойца смешанного стиля Гаджимурада Хирамагомедова, избившего вице-президента организации Радмира Габдуллина. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Инцидент, который произошел в Астане, нельзя оставить без внимания. Поведение братьев Хирамагомедовых не должно остаться безнаказанным. Действия, выполненные исподтишка, не достойны спортсменов, представляющих Россию на международных аренах», — заявил Емельяненко.

Он также отметил, что Хирамагомедов не будет участвовать в турнирах под эгидой Союза MMA России.

Инцидент произошел в Астане в субботу, 20 мая. Хирамагомедов вступил в конфликт с пострадавшим после того, как проиграл Георгию Кичигину раздельным решением судей в бою за титул чемпиона Fight Nights. У Габдуллина диагностированы двойной перелом челюсти и сотрясение мозга.