Глава UFC назвал суммы гонораров Макгрегора и Мэйуэзера за бой

Глава Абсолютного боксерского чемпионата (UFC) Дэна Уайт рассказал о гонорарах, которые получат Конор Макгрегор и Флойд Мэйуэзер за поединок по правилам бокса, который должен пройти между этими бойцами. Слова Уайта приводит MMA Weekly.

«Все зависит от продаж трансляций боя. Если он будет продаваться так, как я думаю, то Флойд заработает чуть больше 100 миллионов долларов, а Конор получит около 75 миллионов», — сказал Уайт, а также подчеркнул, что контракт на бой пока не подписан.

14 марта сообщалось, что для боя Мэйуэзера с Макгрегором зарезервировали арену в Лас-Вегасе.

В середине февраля появилась информация о том, что Макгрегор и Мэйуэзер согласовали контракт на проведение боя по правилам бокса.

40-летний Мэйуэзер одержал 49 побед в 49 поединках (26 нокаутов). 28-летний Макгрегор в ноябре 2016 года победил американца Эдди Альвареса и стал первым в истории UFC чемпионом в двух весовых категориях — полулегкой и легкой. На счету ирландца 24 боя по правилам ММА. В его активе 21 победа (18 нокаутом) и три поражения.