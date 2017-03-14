Для боя Мэйуэзера и Макгрегора зарезервировали арену в Лас-Вегасе

Для боя между бывшим чемпионом мира по боксу Флойдом Мэйуэзером и действующим победителем Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конором Макгрегором зарезервирована арена в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Flocombat.

Поединок должен состояться 10 июня на самом большом стадионе Лас-Вегаса — T-Mobile, вместимость которого составляет 20 тысяч зрителей.

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В середине февраля появилась информация о том, что Макгрегор и Мэйуэзер согласовали контракт на проведение боя по правилам бокса. Глава UFC Дана Уайт заявил, что этот поединок невозможен до тех пор, пока Макгрегор находится на контракте с организацией.

40-летний Мэйуэзер, одержавший 49 побед в 49 поединках (26 нокаутов), объявил о завершении карьеры в 2015 году в после боя с Андре Берто. 28-летний Макгрегор в ноябре 2016 года победил американца Эдди Альвареса и стал первым в истории UFC чемпионом в двух весовых категориях — полулегкой и легкой.