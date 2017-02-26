Глава UFC назвал следующего соперника Макгрегора

Следующим соперником чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора будет победитель боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Об этом заявил глава UFC Дана Уайт, слова которого приводит TMZ.

«Я ожидаю, что следующий бой Конора пройдет по правилам ММА и в UFC. Это будет бой с победителем поединка между Хабибом и Фергюсоном. Два жестких спортсмена. Первый и второй бойцы в рейтинге. Лучше не бывает. Эти парни ненавидят друг друга, бой будет жестоким», — сказал Уайт.

Материалы по теме Бой на миллиард Возможна ли на самом деле встреча на ринге Флойда Мэйуэзера и Конора Макгрегора

Глава UFC также оценил возможность поединка Макгрегора с американским боксером Флойдом Мэйуэзером. «На какой мы стадии переговоров о бое Макгрегора и Мэйуэзера? Я не знаю. Мы нигде», — сказал Уайт.

Бой Нурмагомедова с Фергюсоном состоится 4 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В нем будет разыгран титул чемпиона UFC в легком весе.

14 февраля СМИ сообщили о согласовании контракта на бой Макгрегора с Мэйуэзером.