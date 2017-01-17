Нурмагомедов похвалил призвавшее исключить Россию из МОК USADA

Американское антидопинговое агентство (USADA) ставит всех в равные условия, из-за чего происходит постоянная смена чемпионов в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом в своем Instagram заявил российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов.

«Почему мне нравится USADA? Да потому что они изменили всю игру, и с их приходом поменялось столько чемпионов и бойцов, которые стабильно показывали результат. Обратите внимание, сейчас постоянно меняются чемпионы, но раньше такого не было, и как вы думаете почему? Да потому что все на равных условиях», — написал Нурмагомедов.

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4 марта россиянин в рамках турнира UFC 209 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проведет бой против американца Тони Фергюсона. 28-летний Нурмагомедов одержал 24 победы в 24 боях, а в ноябре заявил о готовности провести титульный бой с чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором.

В декабре глава USADA Трэвис Тайгарт призвал Международный олимпийский комитет приостановить членство Олимпийского комитета России и лишить страну международных соревнований. Он сделал такое заявление в связи с выходом второй части доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена о применении допинга российскими спортсменами.