UFC объявил имя следующего соперника Нурмагомедова

Россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон 4 марта проведут поединок в рамках турнира UFC 209 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом сообщается на сайте Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

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На кону будет стоять титул временного чемпиона организации в легком весе. В настоящий момент поясом чемпиона UFC в этой весовой категории владеет ирландец Конор Макгрегор, который не будет выходить на ринг до мая 2017 года.

В ноябре Нурмагомедов бросил вызов Макгрегору, заявив, что хочет провести бой «с этой цыпочкой».

У Фергюсона 22 победы и три поражения в смешанных единоборствах, Нурмагомедов выиграл все свои 24 поединка.