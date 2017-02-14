The Irish Sun сообщила о согласовании контракта на бой Макгрегора с Мэйуэзером

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор и непобежденный американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший согласовали контракт на бой между собой. Об этом сообщает The Irish Sun.

По информации издания, представители спортсменов уладили все финансовые аспекты сделки. Детали соглашения не называются, известно лишь, что речь идет о многомиллионной сумме. Официальное подписание контракта еще не состоялось, но это может произойти в ближайшие две недели.

В конце января 28-летний Макгрегор предсказал миллиардный доход от его боя с Мэйуэзером. По словам ирландца, поединок может состояться в конце 2017 или начале 2018 года. Главным препятствием в организации встречи с американцем является контракт Макгрегора с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

По соглашению с UFC ирландец обязан провести под его эгидой еще четыре боя. Президент промоушена Дана Уайт неоднократно заявлял, что поединок Макгрегора с Мэйуэзером может состояться только при непосредственном участии UFC. Он предлагал спортсменам по 25 миллионов долларов за бой по правилам бокса, в ответ на это американец назвал Уайта «чертовым шутником».

Первые сообщения о возможном поединке между Макгрегором и Мэйуэзером появились в мае 2016 года. 39-летний Мэйуэзер 49 боев в профессиональной карьере, в которых одержал 49 побед (26 нокаутом). В активе ирландца 24 боя по правилам ММА, 21 из которых он выиграл (18 нокаутом) и трижды уступил. Макгрегор является действующим чемпионом UFC в легком весе.