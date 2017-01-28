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Чемпион UFC Макгрегор попытался выбить телефон у фаната

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Видео: TheODDSbible / Twitter

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе ирландец Конор Макгрегор попытался выбить телефон из рук фаната. Видео появилось в Twitter-аккаунте TheOddsBible.

Поклонник заметил Макгрегора, сидящего за рулем автомобиля, подошел к нему и начал снимать без разрешения. Спортсмену это не понравилось, и он оттолкнул руку фаната, после чего закрыл окно машины.

В последнее время активно обсуждается возможность проведения поединка между Макгрегором и непобежденным американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим. 14 января президент UFC Дана Уайт заявил, что готов предложить спортсменам по 25 миллионов долларов за их очный бой.

13 ноября Макгрегор победил Эдди Альвареса и стал чемпионом UFC в легкой и полулегкой весовых категориях. Позднее он отказался от титула в полулегком весе.

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